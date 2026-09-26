Alpine A110 elettrica: il 28 settembre i nuovi dettagli

La nuova Alpine A110 elettrica è il pezzo grosso che il marchio francese tiene in caldo per il Salone Internazionale dell’Auto di Parigi 2026, e la data da segnare è il 28 settembre, quando arriveranno nuove informazioni sul progetto che porterà alla prima versione a batteria della sportiva più celebre della casa. Nel frattempo lo stand parigino, ospitato nel Padiglione 6 dal 12 al 18 ottobre, servirà a raccontare tutto il resto: una gamma che negli ultimi mesi si è allargata parecchio, tra la A390 e la compatta A290, e un programma di personalizzazione chiamato Atelier Alpine pensato per moltiplicare tonalità, materiali e finiture a disposizione dei clienti.

Il filo conduttore, a guardarlo bene, è sempre lo stesso. Alpine vuole giocare nel segmento delle sportive premium senza snaturarsi, quindi leggerezza, piacere di guida e prestazioni restano i tre paletti attorno a cui ruota ogni novità. Anche quando la trazione diventa elettrica.

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A290 Collection e la nuova tinta opaca

Tra le novità che verranno mostrate a Parigi c’è la Alpine A290 Collection, un allestimento nuovo di zecca che alza l’asticella della piccola sportiva alla spina. Resta disponibile nelle due potenze già note, 180 CV e 220 CV, ma cambia il vestito: carrozzeria Bianco Nival con tetto nero, passaruota in tinta, cerchi Snowflake diamantati da 19 pollici e pinze freno Grigio Argento. Dettagli, certo, però messi insieme restituiscono un’auto che sembra uscita da un reparto corse più che da un listino di serie.

Per chi cerca qualcosa di ancora meno comune debutta la tinta Bleu Tempête Mat, sempre abbinata al tetto nero. Anche dentro qualcosa si muove, con rivestimenti dedicati e una configurazione studiata apposta per separare la Collection dal resto della famiglia. Non un semplice pacchetto estetico, insomma, ma un allestimento che prova a costruirsi un’identità propria.

A390, tre motori e torque vectoring attivo

L’altra protagonista dello stand sarà la Alpine A390, la sport fastback su cui poggia buona parte della strategia elettrificata del marchio. In mostra ci sarà la versione GTS proprio con la nuova colorazione Bleu Tempête Mat, arricchita da sedili sportivi in pelle Nappa, inserti in fibra di carbonio e cerchi forgiati Snowflake da 21 pollici. Accanto, una GT verniciata in Blu Alpine Vision con cerchi alleggeriti da 20 pollici.

Sotto la carrozzeria la ricetta non cambia: tre motori elettrici, trazione integrale e il sistema Alpine Active Torque Vectoring, sviluppato per portare anche su una cinque posti quel tipo di guida che di solito appartiene a vetture molto più piccole e molto meno pratiche. È il tentativo, forse il più ambizioso del marchio finora, di dimostrare che una berlina alta e familiare possa divertire quanto una coupé.

Se A290 e A390 rappresentano il presente concreto, l’attesa vera riguarda la prossima generazione della A110. Il costruttore transalpino ha già fatto intravedere la direzione con il prototipo A110 Future, una sorta di anteprima concettuale, e ora si prepara ad aggiungere un altro tassello. L’appuntamento del 28 settembre servirà proprio a questo, a mostrare il nuovo volto della sportiva prima che il Salone di Parigi apra i battenti.

Fonte: TecnoAndroid