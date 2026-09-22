Hyundai a Parigi 2026: debutta un nuovo B-SUV e arriva l’eLCV elettrico

Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 sarà per Hyundai l’occasione per mostrare come sta cambiando la propria gamma europea. Il costruttore porterà infatti nella capitale francese una serie di anteprime di prodotto, con novità che riguarderanno sia il mercato delle vetture sia quello dei veicoli destinati ai professionisti.

Al centro dell’evento ci saranno due nuovi SUV: un modello di segmento B presentato in anteprima mondiale e un C-SUV che debutterà invece per la prima volta sul mercato europeo. Entrambi arriveranno in Europa nel corso del 2027 e rappresenteranno una nuova fase della strategia SUV del marchio. La presenza a Parigi comprenderà inoltre una nuova variante di uno dei modelli più importanti della gamma recente, caratterizzata da elementi e contenuti orientati alla sportività, e il debutto del primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico di Hyundai.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Due nuovi SUV per la gamma europea

Hyundai ha scelto il Salone di Parigi per svelare un nuovo SUV di segmento B, che sarà protagonista della premiere mondiale. Al suo fianco sarà presentato per la prima volta in Europa un nuovo SUV appartenente al segmento C. I due modelli fanno parte di una strategia che punta a rafforzare ulteriormente la presenza di Hyundai in alcuni dei segmenti più importanti del mercato europeo. Il costruttore non ha ancora comunicato ulteriori dettagli sui nuovi veicoli, che saranno mostrati ufficialmente durante la manifestazione. Le novità sono destinate ad arrivare sul mercato europeo nel 2027 e andranno ad ampliare un’offerta SUV descritta da Hyundai come sempre più diversificata e sviluppata tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei clienti del continente.

Una nuova variante guarda alla sportività

Accanto alle due anteprime principali, Hyundai presenterà anche una nuova variante di uno dei modelli più recenti e importanti della propria gamma. Il nuovo allestimento o modello sarà caratterizzato da dettagli e contenuti ispirati al mondo della sportività, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la proposta in un segmento particolarmente competitivo del mercato europeo.Anche in questo caso il costruttore non ha anticipato informazioni più specifiche, rimandando la presentazione dei contenuti al Salone dell’Auto di Parigi.

Il primo eLCV completamente elettrico di Hyundai

La novità non riguarderà però soltanto le automobili. Hyundai utilizzerà infatti l’appuntamento parigino per presentare il proprio ingresso nel mercato dei veicoli commerciali leggeri completamente elettrici.

Si tratta del primo eLCV del marchio, con cui la strategia di elettrificazione viene estesa anche alla mobilità professionale. L’obiettivo è rispondere alle esigenze in evoluzione di aziende e clienti business attraverso una soluzione dedicata al trasporto commerciale a zero emissioni. Il debutto amplia quindi il perimetro della gamma Hyundai in Europa, affiancando alle novità SUV una proposta pensata specificamente per il mondo professionale.

Appuntamento a Parigi il 12 ottobre

La partecipazione al Salone dell’Auto di Parigi rappresenta per Hyundai anche un’occasione per rafforzare il rapporto con il pubblico europeo attraverso iniziative e attività collegate alla visione “Progress for Humanity”. La conferenza stampa ufficiale è fissata per lunedì 12 ottobre 2026 alle 15:05, presso il padiglione 5.2 del Paris Expo Porte de Versailles.

Fonte: TecnoAndroid