Dark Souls 2: la mod seamless co-op arriva oggi 22 settembre

Il seamless co-op sbarca anche su Dark Souls 2, e la notizia ha già messo in moto una buona fetta della community FromSoftware. Il modder Yui, ormai una specie di istituzione tra chi gioca ai titoli della casa giapponese, porta il suo lavoro più celebre sul capitolo centrale della trilogia, quello storicamente più bistrattato. Dentro ci sono chat di prossimità, progressi sincronizzati e una lunga lista di aggiustamenti pensati per rendere l’esperienza meno macchinosa.

Yui aveva già firmato mod di cooperativa senza interruzioni per Elden Ring, Dark Souls e Dark Souls 3. Mancava solo l’anello di mezzo, quello che divide ancora oggi i fan. L’uscita è fissata per oggi martedì 22 settembre, come spiegato in un post su Patreon, ma non c’è nessun muro a pagamento da superare: la mod arriverà anche su Nexus Mods e GitHub, scaricabile liberamente.

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Come funziona la cooperativa senza interruzioni

Chi ha giocato ai titoli FromSoftware conosce il problema. Il multiplayer c’è, esiste da sempre, ma è legato a un sistema di evocazione rigido, con limiti di zona, oggetti consumabili e sessioni che si spezzano al minimo imprevisto. In Dark Souls 2 il meccanismo è pure più restrittivo rispetto agli altri capitoli. La mod seamless co-op ribalta la faccenda e permette di attraversare il gioco dall’inizio alla fine in compagnia, senza dover ricominciare la trafila ogni cinque minuti.

Amirah, che ha lavorato al progetto insieme a Yui, lo ha riassunto in un video di presentazione parlando di progressi sincronizzati e nessuna interruzione. Morire, abbattere un boss o passare attraverso una schermata di caricamento non butta più fuori dalla sessione i compagni evocati. E i progressi restano, tornano anche nei mondi di chi è stato chiamato ad aiutare, che è poi il dettaglio che cambia davvero la qualità della cooperativa. C’è poi la chat di prossimità, disponibile sia per i partner in cooperativa sia per gli invasori. Entrambe le opzioni sono attivabili o disattivabili a piacere, quindi chi preferisce il silenzio glaciale tipico della serie può continuare a comunicare a gesti e messaggi lasciati per terra.

Il frammento di anima maledetta e le altre modifiche

Un problema c’era, ed è stato affrontato. Visto che morire nella cooperativa senza interruzioni non azzera lo stato del mondo, la tentazione di sfruttare la cosa sarebbe stata forte. Per questo è stata introdotta una meccanica inedita: a ogni morte si ottiene un frammento di anima maledetta, e più frammenti circolano nel gruppo più i nemici diventano forti. Riposare a un falò per far ricomparire i nemici azzera anche i frammenti accumulati. Anche questa opzione è facoltativa, ma serve a tenere in piedi la difficoltà che rende il gioco quello che è.

Accanto a tutto questo arrivano miglioramenti generali che rendono Dark Souls 2 più piacevole da affrontare oggi. La zona morta del controller è stata sistemata. È stato corretto un problema di doppio clic che generava un fastidioso ritardo apparente negli input con mouse e tastiera. E soprattutto, i contenuti degli eventi a tempo limitato diventano accessibili in qualsiasi momento, cosa che di fatto sblocca materiale altrimenti perso nel tempo.

Il pacchetto, messo insieme, è abbastanza sostanzioso da giustificare una rilettura moderna del capitolo più discusso della trilogia. La reputazione di Dark Souls 2 resta materia di dibattito infinito tra chi lo difende e chi lo considera il passo falso della serie, ma una cooperativa che funziona davvero, dall’inizio alla fine, è il genere di aggiunta capace di rimescolare le carte.

Fonte: TecnoAndroid