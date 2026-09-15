AirPods, il firmware 9A348 sblocca le novità di iOS 27

Il nuovo firmware AirPods distribuito da Apple porta con sé le funzioni pensate per iOS 27, e riguarda una buona fetta degli auricolari attualmente in circolazione. L’aggiornamento è arrivato per AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 e AirPods Max 2, tutti con lo stesso numero di build, 9A348. Niente di appariscente sulla carta, perché come sempre gli aggiornamenti firmware degli auricolari Apple passano in sordina, ma è il pezzo che mancava per far funzionare le novità software annunciate per i sistemi operativi di nuova generazione.

Il punto interessante è proprio questo: senza questo passaggio, le funzioni non compaiono. Il firmware fa da chiave d’accesso, e chi non lo installa continua a usare gli auricolari come prima, senza accorgersi che qualcosa nel frattempo è cambiato dall’altra parte.

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Cosa cambia con iOS 27, iPadOS 27 e macOS Golden Gate

Su iOS 27, iPadOS 27 e macOS Golden Gate, Apple introduce una nuova interfaccia dedicata agli AirPods, quindi una gestione diversa dei controlli rispetto a quella a cui si è abituati. Arriva poi uno slider per la modalità Adattiva, che consente di regolare con maggiore precisione quanto suono esterno lasciar passare, invece di affidarsi soltanto all’automatismo del sistema.

C’è anche il supporto all’equalizzatore personalizzato, una richiesta che circolava da tempo tra chi voleva mettere mano alla resa audio senza passare da applicazioni di terze parti o da impostazioni nascoste. In più, gli AirPods risultano compatibili con la nuova Siri AI, l’assistente rivisto che Apple ha inserito nella nuova generazione di sistemi operativi.

Sono novità che si appoggiano tutte sullo stesso presupposto, cioè che gli auricolari siano aggiornati. Da qui l’importanza di una distribuzione che copre contemporaneamente quattro modelli diversi, dai Pro di seconda generazione fino ad AirPods Max 2, passando per AirPods 4 e AirPods Pro 3.

Come si installa il firmware sugli AirPods

Qui arriva la parte che genera sempre un po’ di confusione, perché per gli AirPods non esiste un pulsante da premere. Non c’è una voce di aggiornamento software come accade su iPhone, iPad o Mac, e questo significa che il processo resta in mano al sistema, che decide in autonomia quando procedere.

La procedura consigliata è semplice: basta collegare gli auricolari a un dispositivo Apple e metterli sotto carica. A quel punto l’aggiornamento firmware viene scaricato e installato in background, senza alcuna notifica. Il tempo necessario può essere di qualche ora, quindi conviene non stare lì a controllare ogni cinque minuti. Lasciare la custodia in carica accanto all’iPhone, magari durante la notte, rimane il metodo più efficace.

Per verificare la versione installata occorre andare nelle impostazioni del dispositivo collegato e controllare il numero di build, che in questo caso deve corrispondere a 9A348. Se compare ancora una versione precedente, di solito è solo questione di pazienza e di condizioni giuste, ovvero auricolari vicini al dispositivo, connessione attiva e alimentazione collegata.

Chi possiede AirPods Pro 3 o AirPods 4 troverà le novità pronte all’uso non appena il sistema operativo aggiornato sarà installato sul proprio iPhone o iPad. Stesso discorso per chi usa gli auricolari con un Mac aggiornato a macOS Golden Gate, dove la nuova interfaccia e i controlli ripensati funzionano allo stesso modo. Il firmware, insomma, è il passaggio preliminare che sblocca tutto il resto, dallo slider per la modalità Adattiva fino all’equalizzatore personalizzato.