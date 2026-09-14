Xiaomi Smart Lock 5 Max: la serrature con 12 modi per aprire senza chiavi

La nuova serratura smart di Xiaomi si chiama Smart Lock 5 Max e punta tutto sul riconoscimento biometrico, con l’obiettivo dichiarato di far entrare in casa chi di dovere senza chiavi, senza codici e possibilmente senza nemmeno toccare nulla. Il modello è già ordinabile in preordine in Cina e si colloca nella fascia alta del catalogo, un gradino ben sopra soluzioni più semplici come la Smart Door Lock 5C. La differenza vera, però, non sta nell’estetica, per quanto il design a ponte con maniglia in vetro e la superficie frontale sospesa circondata da un anello luminoso facciano la loro figura. Sta nel numero e nel tipo di sistemi di autenticazione.

Perché qui si parla di ben 12 modalità di sblocco. Un numero che sulla carta sembra quasi eccessivo, ma che nella pratica significa una cosa sola: chiunque viva in casa, dal bambino al nonno, dovrebbe trovare il metodo che gli riesce più naturale.

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Volto, palmo e una fotocamera che guarda molto largo

Il pezzo forte è il riconoscimento facciale 3D, calibrato per persone di altezza compresa tra 1,2 e 2 metri. Secondo Xiaomi il tempo necessario per aprire la porta si aggira attorno al secondo, quindi giusto il tempo di avvicinarsi e girare la maniglia. Accanto a questo c’è il riconoscimento delle vene del palmo, che lavora a una distanza tra 10 e 20 centimetri ed è stato pensato soprattutto per chi con il lettore di impronte fa fatica. Bambini sopra 1,1 metri, per esempio, oppure persone anziane, che spesso hanno polpastrelli poco leggibili dai sensori tradizionali.

Sul fronte esterno trova posto una videocamera 2K con campo visivo di 192 gradi e visione notturna dinamica, mentre all’interno c’è uno schermo da 5 pollici. In sostanza uno spioncino elettronico, che permette di vedere chi si trova davanti alla porta senza doverla aprire e senza appiccicare l’occhio al legno come si faceva una volta. Comodo, soprattutto la sera.

L’intelligenza artificiale che distingue il postino dal passante

La parte più interessante riguarda il software. Xiaomi utilizza un modello di intelligenza artificiale per analizzare il flusso video e capire cosa sta effettivamente succedendo davanti all’ingresso. Il sistema prova quindi a distinguere tra una persona ferma sullo zerbino e qualcuno che sta semplicemente passando per il pianerottolo, evitando quella pioggia di notifiche inutili che rende insopportabili molte telecamere di sorveglianza domestica.

Non solo. La serratura è in grado di rilevare anche la presenza di un pacco lasciato all’esterno, funzione che nell’epoca delle consegne continue ha un suo senso pratico piuttosto evidente. Ci sono poi gli avvisi quando la porta resta aperta, quelli in caso di tentativi di effrazione, la funzione interfono e l’integrazione con il resto dell’ecosistema smart home di Xiaomi, che ormai è il vero collante di tutta la proposta dell’azienda.

Autonomia e disponibilità

Sul fronte energetico, Smart Lock 5 Max si affida a due batterie da 8.000 mAh. Xiaomi dichiara fino a 11 mesi di autonomia con un utilizzo definito standard, il che significa che la ricarica diventa un pensiero da affrontare più o meno una volta l’anno. Un dato importante, perché la paura di restare chiusi fuori casa per una batteria scarica è ancora oggi il freno principale all’acquisto di una serratura connessa.

Per il momento il prodotto è confinato al mercato cinese, dove è appunto disponibile in preordine. Il posizionamento è chiaramente premium e l’insieme delle funzioni, dal riconoscimento del volto a quello del palmo fino alla telecamera grandangolare, lo colloca tra i modelli più completi mai presentati dall’azienda in questa categoria.