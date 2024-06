In campo della scienza ci sono sempre delle novità infatti, secondo alcuni studi recenti è emerso che la generazione X sarebbe più soggetta a contrarre malattie derivanti dai tumori; per generazione X ovviamente si intende per persone nate perlopiù tra gli anni Sessanta e Settanta. Lo studio è stato condotto da alcuni scienziati che hanno preso in considerazione le cartelle cliniche di 3,8 milioni di persone degli Stati Uniti a cui erano stati diagnosticati diversi tipi di cancro. La scienza in campo medico aiuta a identificare questo tipo di fenomeno.

Le informazioni rivelano che la generazione X ha avuto più malati di tumore di qualsiasi altra generazione, mettendo in mostra come un fatto del genere sia stato possibile. La scienza ovviamente è cambiata rispetto a quei tempi per cui ci sono sempre più cure per i diversi tipi di cancro, per cui i dati sono stati fondamentali per rivelare la differenza tra prima e adesso. Per identificare il motivo principale della presenza di questo fenomeno sono stati tracciati numerosi grafici che offrono una chiara visione dell’ insieme.

Scienza, numerose sono le visioni dei medici

Per risalire agli anni in cui è stato diagnosticato il maggior numero di pazienti che avevano delle malattie derivanti dal cancro, gli scienziati hanno dovuto tracciare delle curve caratteristiche dei dati appena raccolti risalendo poi per decadi. In questo modo si può anche prevedere il tratto futuro della crescita di queste malattie in modo da avere una visione più ampia del fenomeno. Con questi dati appunto è emerso che la popolazione nata tra il 1965 e il 1980 è soggetta a una maggiore possibilità di essere colpiti dati tumori. Invece per quanto riguarda le altre generazioni non è ancora stato predetto un possibile andamento della malattia.

Ovviamente la scienza continua sempre a scoprire delle nuove cure e nuove soluzioni possibili per limitare l’ avanzata delle malattia, ma soprattutto per limitare la possibilità di ammalarsi di tumore.