DeepMind ha lanciato la terza versione del suo rivoluzionario software di biologia strutturale basato sull’intelligenza artificiale, AlphaFold. Questo strumento è in grado di modellare come le proteine si piegano, un processo fondamentale per comprendere le funzioni biologiche.

Un aiuto per gli scienziati e lo studio della biologia strutturale

La biologia strutturale studia la base molecolare dei materiali biologici, incluse proteine e acidi nucleici, per rivelare come sono strutturati, come funzionano e come interagiscono.

AlphaFold3 permette agli scienziati di prevedere con maggiore precisione come le proteine interagiscono con altre molecole biologiche, come DNA e RNA. Questa capacità è cruciale per comprendere a fondo i processi vitali. Le versioni precedenti, AlphaFold e AlphaFold2, potevano solo prevedere le loro forme, rappresentando comunque un grande progresso scientifico.

Le previsioni di AlphaFold3 potrebbero aiutare a sviluppare materiali bio-rinnovabili, colture più resistenti, nuovi farmaci e molto altro. Il programma può mostrare come le molecole si adattano tra loro, sia grandi come proteine, DNA e RNA, sia piccole come i ligandi, che si legano ai recettori delle proteine.

Grazie alla sua architettura di apprendimento automatico e ai dati di addestramento che coprono ogni tipo di biomolecola, AlphaFold3 è del 50% più accurato rispetto ai metodi attuali di previsione delle strutture proteiche e delle loro interazioni. Ad esempio, nella scoperta di farmaci, ha superato due programmi di docking e RoseTTAFold All-Atom, una rete neurale per la previsione delle strutture biomolecolari.

AlphaFold3 e le sue limitazioni

Frank Uhlmann, biochimico del Francis Crick Institute di Londra, ha affermato che ha utilizzato lo strumento per prevedere la struttura delle proteine che interagiscono con il DNA durante la copia dei genomi, riscontrando una notevole accuratezza nelle previsioni.

Ma a differenza delle versioni precedenti, AlphaFold3 non è più open source. Questo significa che gli scienziati non possono utilizzare versioni personalizzate del modello di IA o accedere al suo codice e ai dati di addestramento. Gli scienziati che desiderano utilizzarlo per la ricerca non commerciale possono accedervi gratuitamente tramite il recentemente lanciato AlphaFold Server, ma con un limite di 20 lavori al giorno.

Questa nuova versione promette di rivoluzionare ulteriormente il campo della biologia strutturale, offrendo agli scienziati strumenti senza precedenti per esplorare e comprendere le complessità della vita.