Samsung si prepara a lanciare il suo nuovo top di gamma, il Galaxy S25 Ultra, all’inizio del prossimo anno. Secondo le ultime indiscrezioni, questo modello porterà con sé importanti miglioramenti nel comparto fotografico. La configurazione della fotocamera posteriore rimarrà composta da quattro sensori. Ma due di questi saranno sostanzialmente aggiornati rispetto alla versione precedente. La camera principale continuerà a utilizzare un sensore da 200MP, ma questa volta con dimensioni di 1 pollice. Così da garantire una qualità delle immagini notevolmente superiore. Mentre fotocamera ultra grandangolare, invece, passerà a un sensore da 50MP. Un miglioramento rilevante rispetto ai 12MP del Galaxy S24 Ultra.

Anche i teleobiettivi subiranno degli upgrade importanti. Quello con zoom ottico 3x sarà dotato di un sensore da 50MP. Mentre il super teleobiettivo con zoom 5x manterrà lo stesso sensore da 50MP ma con migliorie nelle prestazioni. Ciò si traduce in una maggiore versatilità e qualità delle foto scattate. Insomma, aspettatevi funzionalità notevolmente migliorate, anche in condizioni di scarsa illuminazione e una dinamica più ampia.

Galaxy S25, le novità non finiscono qui

Il Galaxy S25 Ultra non porterà solo a un miglioramento delle fotocamere, ma offrirà anche un potenziamento tecnico-strutturale. In alcune regioni, infatti, sarà dotato del processore Snapdragon 8 Gen 4. Mentre in altre utilizzerà il nuovo chip Exynos 2500 di Samsung, realizzato con un processo produttivo a 3 nm di seconda generazione. Quest’ultimo dovrebbe supportare la RAM LPDDR5T e includere un cluster CPU a 10 core. Promettendo così capacità elevate e una maggiore efficienza energetica.

La serie GalaxyS25 dovrebbe inoltre introdurre nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tra cui una funzione denominata “Battery AI”. La quale sarà progettata per migliorare l’autonomia della batteria fino al 10% a parità di capacità. Anche il design subirà delle modifiche. Si parla infatti dell’introduzione della nuova interfaccia One UI 7 basata su Android 15. Quest’ultima garantirà un’esperienza utente ancora più intuitiva e personalizzabile. Grazie a tutte queste novità, il Galaxy S25 Ultra si preannuncia come uno dei dispositivi più attesi del 2024. Già pronto a ridefinire gli standard nel mondo degli smartphone.