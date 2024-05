Il debutto di Mercoledì su Netflix è stato un successo inaspettato per la piattaforma. Lanciata nel 2022, la serie è scritta e diretta da Tim Burton, maestro del genere horror e gotico.

La serie è incentrata sull’omonima protagonista della Famiglia Addams e il successo è legato indiscutibilmente al talento di Jenna Ortega. I risultati ottenuti nei primi giorni di visione hanno permesso alla serie di diventare il terzo show più visto sulla piattaforma dopo Squid Game e Stranger Things.

La grande schiera di appassionati ha chiesto a gran voce una seconda stagione e Netflix li ha immediatamente accontentati. Poche settimane dopo la messa in onda della serie, Mercoledì è stata rinnovata per una seconda stagione. La piattaforma di streaming ha confermato che la serie tornerà con una seconda stagione di otto episodi, anche se non è stata annunciata una data di uscita.

Le riprese della nuova stagione di Mercoledì sono iniziate e possiamo già iniziare ad ipotizzare quale sarà il periodo di lancio della serie su Netflix

Stando a quanto rivelato da Deadline, la produzione della nuova stagione sarebbe in corso. Le riprese sono iniziate a maggio in Irlanda, con un cambiamento importante di location rispetto alla precedente stagione che era ambientata in Romania. Bisogna considerare che per la produzione della prima stagione sono stati necessari circa sette mesi.

A queste tempistiche vanno aggiunte anche quelle di post-produzione, necessarie per il montaggio e per realizzare tutti gli effetti speciali, che hanno portato via ulteriori sette mesi. Considerando che il cast ormai è esperto e che sicuramente Netflix ha stanziato un budget maggiore per ottimizzare produzione e post-produzione, possiamo immaginare che le tempistiche potrebbero essere leggermente inferiori per le nuove puntate.

Ne consegue che la seconda stagione di Mercoledì potrebbe debuttare su Netflix nel corso del 2025, probabilmente a partire dal periodo estivo. Al fianco della già citata Jenna Ortega ci saranno nuovi ingressi nel cast tra cui Christopher Lloyd e Steve Buscemi.

Inoltre, i personaggi interpretati da Catherine Zeta-Jones, Luiz Guzmán, Isaac Ordonez e Luyanda Unati saranno maggiormente presenti nelle varie puntate. Il primo capitolo avrà come titolo “Here We Woe Again” e sarà diretto da Tim Burton. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.