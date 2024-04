Android Auto, il sistema di infotainment usato dagli automobilisti dotati di uno smartphone Android, ha registrato l’arrivo di un bug. Quest’ultimo in particolare ha colpito WhatsApp. Diversi utenti stanno segnalando la presenza di grandi problemi utilizzando l’app di messaggistica su Android Auto.

La piattaforma di Google, da qualche tempo, permette ai suoi utenti di leggere ed interagire direttamente dall’auto con i messaggi ricevuti su WhatsApp. Ed ora non è più possibile a causa di questo bug.

WhatsApp colpito dal bug di Android Auto

Le interazioni a cui gli utenti possono accedere permettono di rispondere ai messaggi ricevuti con i comandi vocali dati a Google Assistant. Inoltre, è possibile inviare messaggi a determinati contatti, sempre tramite comandi vocali. Sono proprio queste le operazioni colpite dal bug di Android Auto.

Gli utenti che hanno segnalato la presenza dei malfunzionamenti sul forum di supporto ufficiale di Google hanno lamentato l’impossibilità di rispondere alle notifiche ricevute su WhatsApp tramite Android Auto quando il proprio smartphone è collegato all’auto. Ugualmente risulta impossibile inviare nuovi messaggi. Dunque, al momento, è solo possibile ricevere la lettura dei messaggi ricevuti sull’app di messaggistica.

Un dettaglio particolarmente fastidioso è che il bug si presenta su tutti i dispositivi con Android Auto indipendentemente dalla versione dell’app che è stata installata. Non è dunque chiaro se questo problema dipenda da una specifica versione di WhatsApp oppure se dipende da uno dei recenti aggiornamenti dell’app Google, responsabile di gestire Assistant ed anche Android Auto. Piuttosto sembra plausibile che si tratta di un aggiornamento distribuito via server. Quindi senza aggiornare la versione in proprio possesso dell’app Android Auto.

È importante sottolineare che sia WhatsApp che Android Auto nella loro versione beta non presentano questi problemi di utilizzo. Ad ogni modo, Google non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema, dunque è ipotizzabile che sarà necessario ancora del tempo prima che possa essere rilasciata una valida soluzione.