Il trapano avvitatore è lo strumento, estremamente versatile e completo, che gli utenti devono necessariamente avere all’interno della propria cassetta degli attrezzi, sopratutto per la sua grande capacità di garantire una ampiezza nell’utilizzo, che altrimenti richiedere l’uso di due dispositivi differenti.

Il modello di cui vi parliamo proprio oggi, e che risulta essere in promozione su Amazon, è realizzato da Fahefana, e prevede la commercializzazione di un set estremamente completo, essendo a sua volta composto da ben 85 accessori, a cui aggiungere due batterie (quindi una sostitutiva dell’originale), ed anche una comoda valigetta in plastica per il trasporto e la protezione dello stesso.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, in questo modo avrete i codici sconto Amazon gratis e tutte le offerte migliori con i prezzi più bassi in esclusiva.

Trapano avvitatore a 40 euro: offertissima Amazon

Il trapano avvitatore oggi in promozione su Amazon ha un prezzo che a conti fatti risulta essere decisamente più basso di quanto abbiate mai immaginato, poiché si tratta di un valore iniziale di soli 59 euro, a cui è possibile applicare un coupon fisico, del valore di 15 euro, per riuscire così a spendere solamente 44 euro (dovete inserirlo manualmente nella pagine del prodotto stesso). L’ordine può essere completato a questo link.

La coppia massima che il prodotto riesce a raggiungere è di 42 Nm, con ben 26 preset differenti che l’utente può regolare manualmente, così da essere in grado di gestire le due velocità che permetteranno di forare ed avvitare una qualsiasi vite. La presenza di una luce LED anteriore, permette senza problemi di illuminare la scena. La batteria, come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, è completamente removibile; trattasi di un componente da 2.0Ah, che riesce a garantire una buonissima autonomia, sebbene comunque in confezione siano presenti due unità differenti, atte a rendere l’usabilità quotidiana ancora più estesa di quanto si sarebbe potuto pensare inizialmente.