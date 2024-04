Le smart TV sono sempre più al centro dei desideri di milioni di consumatori sul territorio nazionale, fortunatamente Amazon ogni tanto decide di ridurre la spesa che gli utenti devono sostenere per riuscire ad acquistare uno o più modelli tra quelli attualmente disponibili sul mercato. La soluzione più economica da cogliere sicuramente al volo in questo periodo è legata ai prodotti di casa Samsung.

Un modello molto interessante resta sicuramente il QE43Q65CAUXZT, una smart TV QLED 4K, con diagonale da 43 pollici, che integra processore Quantum 4K Lite, con 100% volume colore con Quantum Dot. Gli assistenti vocali sono direttamente integrati nel device, infatti troviamo Bixby e Alexa, oltre ovviamente a Google Assistant. Il dispositivo è stato lanciato sul mercato nel corso del 2023, risultando perfettamente allineato con le richieste e le necessità del periodo corrente.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, solo in questo modo potrete avere i codici sconto Amazon e le offerte gratis sul vostro smartphone in esclusiva assoluta.

Samsung: l’offerta Amazon sulla smart TV

Il risparmio che l’utente medio può raggiungere sull’acquisto di una smart TV di casa Samsung raggiunge davvero livelli estremi, basta pensare alla spesa che è possibile sostenere in questi giorni, che prevede appunto di una riduzione di 340 euro, a partire dal prezzo consigliato di 799 euro, arrivando poi a spendere solamente 459 euro, con uno sconto applicato automaticamente del 43%. L’acquisto è disponibile direttamente al seguente link.

Dimensionalmente il prodotto rientra alla perfezione nelle dimensioni più che adeguate, essendo 18,1 x 96,6 x 59,8 centimetri, con i piedini laterali, scelta più che interessante, proprio per permettere al consumatore di posizionare praticamente ciò che desiderare al di sotto del televisore stesso. Le cornici sono sottilissime, quasi superflue, offrendo una piacevole sensazione di infinity display, ed oltretutto il peso di 8,3 kg lo rende perfetto per ogni superficie, non andandola ad appesantire in modo eccessivo.