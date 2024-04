La frenetica competizione per assicurarsi i migliori talenti nell’ambito dell’intelligenza artificiale è ormai esplosa, con le grandi aziende tecnologiche che si trovano ad adottare ogni possibile strategia per attrarre nuovi talenti e trattenere quelli già in organico. Di recente proprio Elon Musk, fondatore di Tesla, ha annunciato aumenti di stipendio molto incentivanti per gli ingegneri specializzati in IA presso la sua azienda, in risposta alla minaccia recata dalle offerte aggressive di aziende rivali, in particolare OpenAI.

La folle corsa verso l’intelligenza artificiale

Musk avrebbe ammesso che tale decisione è stata dettata dall’intensa competizione con OpenAI, il quale si sta attivamente impegnando nel reclutare gli ingegneri di Tesla offrendo compensi considerevoli. Questo è quanto ha riportato il famoso Wall Street Journal in una sua intervista. Il magnate dell’auto elettrica ha addirittura definito la situazione attuale come “la più feroce competizione per il talento” mai vista.

Le grandi aziende tecnologiche stanno mettendo sul piatto compensi che possono arrivare fino a un milione di dollari l’anno per attrarre e trattenere ingegneri specializzati in IA, mentre contemporaneamente ridistribuiscono le proprie risorse per concentrarsi maggiormente sui settori legati all’intelligenza artificiale.

Il clima di tensione è alle stelle soprattutto tra OpenAI e le imprese di Elon Musk. Una volta collaboratori, i rapporti tra Musk e il CEO di OpenAI, Sam Altman, si sono incrinati da tempo, culminando con una causa intentata da Musk contro OpenAI lo scorso febbraio, accusando l’azienda di aver tradito la sua missione originale di sviluppare un’IA pubblica e open-source.

Tesla, che ci ha abituato da sempre all’innovazione, anche stavolta non cambia e ha ambiziosi progetti nel campo della produzione di veicoli a guida autonoma e robot umanoidi, entrambi alimentati dall’intelligenza artificiale. Per realizzare tali progetti, l’azienda ha un disperato bisogno dei migliori talenti disponibili e si è posta l’obiettivo di proteggerli dall’avidità della concorrenza.

Se vuoi trovare lavoro, diventa ingegnere per l’IA

L’ascesa dell’IA generativa ha reso gli ingegneri specializzati in questa disciplina risorse fondamentali per le aziende, tanto che molti di loro stanno valutando l’opportunità di abbandonare le grandi aziende per intraprendere progetti personali più soddisfacenti.

In questo momento storico, gli ingegneri specializzati in IA godono di una posizione privilegiata per ottenere vantaggi economici e professionali senza precedenti, che sia attraverso la creazione di nuove startup o il perfezionamento dei modelli esistenti all’interno delle grandi aziende. L’era dell’IA è appena agli inizi e i talenti devono saper cogliere al volo le opportunità che si presentano loro, soprattutto considerato come sta evolvendo il resto del mondo della programmazione.