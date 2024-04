Con l’avvento di Xiaomi nell’industria automobilistica, l’attenzione è stata puntata soprattutto sulle prestazioni e sull’autonomia della sua prima berlina elettrica, la SU7. Caratterizzata da una potente batteria Qilin di CATL da 101 kWh, la versione di punta. l’auto ha inizialmente catturato l’immaginazione del pubblico grazie alla sua promessa di un’autonomia eccezionale di 800 km secondo il ciclo cinese CLTC. I primi test su strada hanno portato alla luce una realtà più complessa, sollevando interrogativi fondamentali sulle effettive capacità della vettura.

La nuova vettura Xiaomi, cosa sappiamo a riguardo

L’analisi dei risultati dei test condotti dalla testata cinese Dongchendi ha rivelato che la Xiaomi SU7 Max è in grado di percorrere solo 643 km con una singola carica. Un dato significativamente al di sotto delle aspettative create dalle dichiarazioni ufficiali. Questo divario non è un caso isolato nel settore delle auto elettriche, poiché anche altri modelli, come la Tesla Model 3 Highland Long Range e la NIO ET5, hanno evidenziato una distanza percorsa inferiore rispetto alle promesse dei produttori. Tale fenomeno solleva interrogativi cruciali sull’accuratezza e sulla trasparenza delle informazioni fornite dai costruttori. Mettendo in dubbio l’affidabilità delle specifiche dichiarate e sottolineando la necessità di una maggiore coerenza tra le prestazioni pubblicizzate e quelle effettive.

Nonostante la discrepanza tra le aspettative e la realtà, questa automobile conserva comunque un certo appeal nel panorama dei veicoli elettrici grazie alle sue prestazioni di accelerazione impressionanti. Questi risultati, uniti alla crescente competitività nel settore, confermano il SU7 Max come una valida opzione sul mercato, anticipando un futuro promettente per il marchio e sottolineando l'importanza di test obiettivi e trasparenti per informare i potenziali acquirenti sulle reali prestazioni delle auto che dovrebbero acquistare.