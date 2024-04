Sono passati ormai diversi anni dall’annuncio ufficiale da parte del produttore tech Oppo di uno smartphone appartenente alla gamma Oppo A3. Nonostante questo, sembra che ora l’azienda sia pronta a portare avanti questa serie con un nuovo dispositivo. Uno dei prossimi a dover arrivare è infatti il prossimo Oppo A3 Pro 5G, nuovo modello dopo l’ultimo device annunciato nell’anno 2018. Nel corso delle ultime ore, in particolare, lo smartphone è stato avvistato in rete in alcune nuove immagini CAD renders.

Oppo A3 Pro 5G, il nuovo smartphone avvistato in nuove immagini CAD renders

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete delle nuove immagini CAD renders del prossimo smartphone di fascia media del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo A3 Pro 5G. Le immagini in questione sono state realizzate come sempre dal noto leaker OnLeaks in collaborazione con il sito web Giznext.

Le immagini ci hanno quindi rivelato il design di questo dispositivo. In particolare, sembra che il prossimo Oppo A3 Pro 5G avrà un design piuttosto simile a quello dei cugini di casa OnePlus, in particolare di OnePlus 12. Sul retro, infatti, il nuovo smartphone avrà una grande zona circolare dove saranno collocati i vari sensori fotografici. Nello specifico, sembra che le fotocamere saranno tre e queste ultime saranno accompagnate da un piccolo flash LED.

Da questi renders è possibile osservare la backcover nella colorazione Black opaca, ma quasi sicuramente saranno disponibili tante altre colorazioni notevoli. Per quanto riguarda la parte frontale, sembra confermata la presenza di un display molto ampio con un piccolo foro centrale per la selfie camera. Il pannello sembra piatto ai lati e sembra che abbia le cornici attorno allo schermo piuttosto ottimizzate.

Per il momento questo è quello che sappiamo sul prossimo Oppo A3 Pro 5G. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuovi dettagli sulle probabilità specifiche tecniche.