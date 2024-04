Spot, il primo cane robotico che abbiamo avuto ormai la fortuna di conoscere in più situazioni, sembra aver ottenuto una promozione nel posto di lavoro.

Nelle lande selvagge dell’Alaska, dove la natura regna sovrana e le sfide sono all’ordine del giorno, un’audace iniziativa è pronta a rivoluzionare il modo in cui affrontiamo i rischi associati alla fauna selvatica negli aeroporti. Da sempre, gli incontri tra aerei e uccelli migratori rappresentano una minaccia costante per la sicurezza delle operazioni aeroportuali. Ma una soluzione ingegnosa potrebbe finalmente cambiare le carte in tavola. Si tratta di Aurora, la nuova identità di Spot, il celebre progetto “canino” della Boston Dynamics, che presto si trasformerà in un predatore virtuale per allontanare gli uccelli migratori e altri animali selvatici dall’area dell’aeroporto di Fairbanks, il secondo più grande dell’Alaska.

Spot, un segugio fuori dal comune

L’ idea di utilizzare Spot per questo ruolo è il frutto di una lunga serie di studi e sperimentazioni, nati dall’urgente necessità di proteggere le operazioni aeroportuali dagli imprevisti e dalle potenziali tragedie causate dagli incontri tra aerei e fauna selvatica. Dopo il rifiuto di un piano che prevedeva l’utilizzo di droni volanti spruzzanti repellenti, compreso il succo d’uva, si è pensato di impiegare un robot in grado di imitare i movimenti dei predatori per scoraggiare gli uccelli migratori. Il progetto prevede che Aurora faccia dei pattugliamenti presso un’area all’aperto vicino alla pista ogni ora, simulando con maestria i movimenti dei predatori naturali. Ma non è tutto, il piccolo cagnolino sarà anche camuffato da coyote o volpe, un’ulteriore strategia per aumentare l’efficacia del suo intervento.

Se i risultati del periodo di prova saranno positivi, potrebbe essere implementato anche presso altri aeroporti della regione, offrendo così una soluzione innovativa e tecnologicamente avanzata per garantire viaggi più sicuri e senza intoppi per i passeggeri e il personale aeroportuale. Restate collegati sulle nostre pagine per essere sempre informati su tutto ciò che concerne il settore tech e molto altro ancora.