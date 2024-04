Samsung Galaxy A34 torna a disposizione del pubblico su Amazon, con uno sconto veramente più unico che raro, infatti gli utenti possono approfittare di una sua riduzione del 44%, in modo da arrivare addirittura a spendere meno di 250 euro per l’acquisto finale.

I punti di forza dello smartphone sono innumerevoli, e partono comunque dal display Super AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ per un maggiore dettaglio ed una nitidezza superiore al normale. La configurazione prevede processore di qualità, affiancato a sua volta da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, che può essere incrementata con l’utilizzo della microSD. Molto interessante è la batteria da 5000mAh, utile per riuscire a sfruttare lo smartphone per qualche giorno prima di dover ricorrere alla ricarica, sebbene comunque la ricarica rapida non sia particolarmente elevata.

Samsung Galaxy A34 5G: un prezzo ai minimi storici

Lo smartphone Samsung Galaxy A34 5G viene proposto sul mercato ad un valore di listino di 399,90 euro, prezzo complessivamente accettabile ed accessibile per la maggior parte dei consumatori, che però allo stesso tempo viene ridotto del 44% da Amazon, per arrivare ad una spesa finale che oggi corrisponde a soli 223 euro. La versione in vendita è con garanzia di 2 anni, ed è disponibile completamente sbrandizzata. Entrate subito premendo qui.

Le colorazioni disponibili su Amazon sono ben otto, tutte presentano prezzi differenti tra loro, per questo motivo per riuscire a mettere le mani sul prodotto alla cifra indicata, consigliamo di acquistare solo l’Awesome Lime, nella versione italiana. A differenza di quello che si potrebbe pensare, e nonostante la fascia di prezzo di posizionamento, lo smartphone ha connettività 5G, riuscendo così a garantire una connessione rapida, a patto che la SIM sia abilitata e compatibile.