L’operatore telefonico italiano TIM propone spesso diverse offerte di rete mobile pensate per alcune specifiche tipologie di utenti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta a basso costo pensata in particolare per gli utenti con una età superiore ai 60 anni. Stiamo parlando della nuova offerta denominata TIM 60+ Basic. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, arriva una nuova offerta mobile per gli utenti con età over 60

In questi ultimi giorni è stata resa disponibile una nuova offerta di rete mobile del noto operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata TIM 60+ Basic. Come suggerisce anche il nome, questa offerta è rivolta esclusivamente a tutti i nuovi clienti dell’operatore che hanno un’età superiore ai 60 anni.

Nello specifico, ci troviamo anche questa volta di fronte ad un’offerta a basso costo e conveniente. Il bundle include infatti ogni mese fino ad 1 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Gli utenti che attiveranno questa offerta dovranno pagare un costo contenuto di 7,99 euro al mese.

Se gli utenti attiveranno l’offerta in un negozio TIM, dovranno pagare un costo di attivazione di 5 euro. Se gli utenti la attiveranno online sul sito dell’operatore, gli utenti dovranno pagare un costo di 10 euro per la scheda sim, mentre saranno inclusi gratuitamente il costo di attivazione e il primo mese dell’offerta. Nel caso in cui gli utenti dovessero terminare gli SMS messi a disposizione, si applicherà un costo di 29 centesimi per ogni SMS inviato.

Ricordiamo comunque che l’operatore telefonico sta anche proponendo altre offerte mobile. Tra queste, c’è l’offerta mobile TIM Young 5G. Quest’ultima è riservata a tutti i clienti con una età inferiore ai 25 anni. L’offerta include fino a 100 GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri.