Google ha pubblicato l’Ads Safety Report 2023 mostrando una panoramica dettagliata delle decisioni riguardo gli annunci pubblicitari per salvaguardare la sicurezza degli utenti che utilizzano il sistema. L’analisi rileva diversi dati importanti, con numeri impressionanti di cancellazioni, simbolo della policy dal pugno duro di Google contro le frodi online e il non rispetto delle regole.

Una delle tendenze del 2023 evidenziate nel rapporto di Google descrive perfettamente come l’intelligenza artificiale abbia avuto un ruolo significativo nel settore della pubblicità online. L’IA ha aiutato moltissimi utenti con tecniche più intuitive per la creazione degli annunci, per il posizionamento e per il loro funzionamento. Google stessa ha utilizzato tale tecnologia per migliorare l’applicazione delle policy e garantire una maggiore sicurezza sul web.

Google spietato contro chi viola la policy per la sicurezza

Il rapporto rivela che nel corso di tutto il 2023, il sistema ha rimosso o bloccato più di 5,5 miliardi di annunci. Il motivo? La violazione delle policy di Google. Ciò che ha stupito è la media delle cancellazioni: oltre 9.000 annunci al minuto. ADS ha anche limitato 6,9 miliardi inserzioni e sospeso più di 12,7 milioni di account. Non c’è stato scampo per nessuno. Con l’aumento delle truffe online, Google ha intensificato enormemente i suoi sforzi. Altri 206,5 milioni sono stati bloccati perché contenevano rappresentazioni ingannevoli, a cui si aggiungono 273,4 milioni di pubblicità fermate per violazioni riguardanti i servizi finanziari.

Per migliorare il processo di monitoraggio della sicurezza, Google ha adoperato i Large Language Model per esaminare gli annunci, integrando le capacità di Gemini, il modello IA più grande e avanzato da esso creato. Tale metodo ha poi permesso ai team di rilevare rapidamente le nuove tendenze e le tattiche innovative di frode nate online, migliorando l’efficacia nell’affrontare le minacce e nel creare nuovi modi con cui bloccarle. Oltre a dedicarsi alle inserzioni pubblicitarie classiche, la società ha anche attuato anche nuove politiche per gli annunci elettorali, verificando più di 5.000 nuovi inserzionisti e rimuovendo 7,3 milioni di annunci poiché non verificati.