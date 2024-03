WhatsApp è costantemente attenta alla sicurezza dei suoi utenti. In merito a ciò, recentemente, l’app di messaggistica ha ideato una nuova funzione per tutelare la privacy delle chat. La funzione riguarda la possibilità di mettere un lucchetto a quest’ultime impedendo a chiunque non ne abbia il permesso di leggere le conversazioni più riservate.

La funzione “Lucchetto chat” ha innalzato notevolmente il livello di sicurezza sull’app di messaggistica permettendo di chiudere sottochiave l’accesso a specifiche chat. Le conversazioni selezionate verranno così sigillate e sarà possibile accedervi solo con una verifica che accerti che chi sta usando WhatsApp sia il proprietario di quell’account. La verifica avviene con due modalità. La prima richiede di impostare lo stesso sistema di sblocco dello smartphone su cui è installata l’app. In alternativa, si può inserire un nuovo PIN o selezionare il riconoscimento dell’impronta digitale o del volto. La seconda opzione, invece, richiede la creazione di un codice segreto, valido solo per WhatsApp e quindi diverso da quello di sblocco dello smartphone.

Come rimuovere la funzione lucchetto su WhatsApp

Come è facile intuire questa funzione può essere estremamente utile. Ma che succede se si desidera eliminare il lucchetto? Esiste un modo per eliminare il blocco, con un solo passaggio, a tutte le chat in cui era stato attivato in precedenza, oppure procedendo disattivando il lucchetto solo in una chat specifica, lasciando le altre bloccate.

Per disattivare la funzione su tutte le chat precedentemente bloccate bisogna recarsi sull’app di WhatsApp e cliccare sull’icona dei tre puntini in alto a destra. Una volta aperto il menu bisogna selezionare la voce “Privacy” e poi “Lucchetto chat”. A questo punto basta cliccare su “Rimuovi lucchetto e svuota tutte”. Attenzione, questa opzione, oltre a rimuovere il blocco svuota completamente la cronologia delle chat protette. Messaggi e contenuti media sono compresi nel processo di rimozione.

Per procedere disattivando il lucchetto solo da una singola chat bisogna recarsi sempre su WhatsApp, ma questa volta dobbiamo selezionare, e tenere toccata, la conversazione che si intende liberare dal lucchetto. Ora bisogna cliccare l’icona dei tre puntini per il menu e selezionare la voce “Disattiva lucchetto”. Prima di concludere, l’app richiede una verifica dell’identità del proprietario del profilo richiedendo la modalità di sblocco precedentemente impostata.