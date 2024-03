Per molti anni gli SSD sono stati considerati prodotti particolarmente costosi e difficilissimi da acquistare da parte del consumatore medio, fortunatamente la storia è cambiata, sinonimo comunque di un grande avanzamento tecnologico, ed oggi è possibile avere un modello da 120GB a meno di 15 euro.

La promozione, disponibile su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è applicata sul Pny Cs900, un SSD esterno da 2,5 pollici con capacità di 120GB, si tratta di un modello Sata III, capace di raggiungere la velocità massima in trasferimento di 6Gb/s. Data la sua interfaccia compatibile con la maggior parte dei connettori, può facilmente essere utilizzato ovunque, riuscendo così a godere di un piccolo upgrade in termini di qualità e velocità di trasferimento.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, così avrete i codici sconto Amazon gratis ed anche le offerte migliori della giornata.

SSD Esterno a 14€: è davvero un prezzaccio

Il risparmio è incredibile sull’acquisto di un prodotto di questo tipo, poiché a conti fatti il suo listino sarebbe di 22,50 euro, ma allo stesso tempo assistiamo ad una riduzione del 35% sul prezzo originario, che corrisponde all’incirca a 8€ in meno, per un valore finale che oggi si aggira sui 14,55 euro. Lo potete acquistare qui.

Di colorazione nera, il prodotto è realizzato nel giusto mix tra metallo e plastica, con una estetica comunque gradevole e piacevole. I tempi di avvio, rispetto ad un disco rigido tradizionale, sono incrementati del 50%, per una velocità di lettura fino a 550MB/s, ed una di scrittura fino a 530MB/s. L’SSD è compatibile con la maggior parte dei dispositivi in commercio, ha anche dimensioni estremamente ridotte, se considerate appunto che ha uno spessore di soli 7 millimetri, ed è capace di resistere a vibrazioni e cadute, con un tempo di utilizzo stimato fino a 2 milioni di ore (sono previsti comunque 3 anni di garanzia dalla data di ricezione del prodotto).