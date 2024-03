Netflix è indubbiamente il leader mondiale nell’ambito dello streaming video, con una storia che parte dalla sua fondazione da parte di Reed Hastings nel lontano 1997. Nel corso degli anni, questa piattaforma ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama mediatico, trasformandosi da fenomeno popolare negli Stati Uniti a fenomeno globale. Il suo successo è cresciuto anche nel periodo post-pandemico, nonostante la spinosa controversia controversia sulla condivisione delle password.

Con i tre trucchi che stiamo per analizzare sarà possibile ottimizzare ulteriormente l’intera esperienza di visione su Netflix. In questo modo sarà possibile godere pienamente della piattaforma oltre che scoprire nuovi contenuti in linea con i propri interessi personali. Nonostante la sua popolarità e la sua vasta libreria di contenuti molti utenti potrebbero non essere consapevoli di alcune funzioni nascoste che se utilizzate possono migliorare ulteriormente l’esperienza di visione sulla piattaforma online. Questi tre trucchi possono trasformare radicalmente il modo in cui si fruisce dei contenuti disponibili su Netflix. Vediamo di cosa si tratta.

Tre trucchi per sfruttare al meglio Netflix

Il primo trucco riguarda la disattivazione dell’autoplay, una funzione che spesso può essere fastidiosa per molti utenti. Per poter procedere basta accedere alle impostazioni del proprio profilo tramite il browser. Una volta aperta la pagina dedicata, è possibile selezionare o deselezionare le opzioni relative all’autoplay delle anteprime video durante la navigazione e alla riproduzione automatica del prossimo episodio di una serie.

Il secondo trucco riguarda il blocco dell’interruzione anticipata degli spettacoli. Quando un episodio si avvicina alla fine, Netflix di solito interrompe la visione per mostrare anteprime di altri contenuti. Se invece si desidera godere dei titoli di coda o prendersi un momento di pausa, è possibile ripristinare questa opzione tornando alla homepage e selezionando nuovamente l’episodio in corso.

Infine, il terzo trucco riguarda il miglioramento delle raccomandazioni personalizzate. Se si trovano difficoltà nel trovare contenuti interessanti, è possibile collaborare con l’algoritmo di Netflix per ottenere suggerimenti più accurati. Basta evitare di guardare contenuti che non interessano e indicare tramite il pulsante “non mi piace” le preferenze personali. In questo modo, l’algoritmo sarà in grado di suggerire contenuti più adatti ai gusti dei singoli utenti.