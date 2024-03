L’abitudine diffusa di lasciare il caricabatterie del cellulare collegato alla presa di corrente, anche quando il telefono non è in carica, può sembrare un gesto comodo, ma nasconde possibili danni e impatti ambientali che spesso vengono trascurati.

Lasciare il caricabatterie attaccato

Lasciare il caricabatterie attaccato alla presa senza il cellulare in ricarica può comportare diversi problemi. In primo luogo, c’è il consumo di energia elettrica. Anche se non è attualmente in uso, continua a consumare energia dalla rete elettrica. Pur essendo un consumo giornaliero praticamente irrisorio, nel corso dell’anno o di più anni, questo accumulo potrebbe incidere sulla spesa energetica complessiva.

Dal punto di vista della sicurezza, soprattutto quando si utilizzano dispositivi senza certificazione UE, il caricabatterie può surriscaldarsi, causare cortocircuiti e addirittura innescare incendi. Questo rischio è particolarmente significativo quando si tratta di caricatori di bassa qualità o non conformi alle normative di sicurezza.

Inoltre, vi è un impatto sull’ambiente da considerare. Con circa 6,8 miliardi di smartphone nel mondo, se tutti adottassero l’abitudine di lasciare il caricabatterie sempre collegato, si verrebbe a creare uno spreco significativo di energia, contribuendo inutilmente all’impatto ambientale complessivo.

Sicurezza a rischio

Per comprendere meglio l’entità del consumo, è interessante esaminare le differenze tra i tipi di caricabatterie. I caricatori wireless in standby, ad esempio, consumano otto volte di più rispetto a quelli tradizionali a filo. Un caricabatterie tradizionale a filo in standby consuma mediamente circa 0,2 W, mentre uno wireless ne consuma 1,6 W. Quindi, lasciandolo collegato per tutto l’anno, il consumo energetico complessivo potrebbe essere di 1.752 Wh per il caricatore a filo e di 14.016 Wh per quello wireless.

E’ importante considerare attentamente l’abitudine di lasciare il caricabatterie sempre attaccato alla presa, valutando i possibili danni, i rischi per la sicurezza e l’impatto ambientale. Ridurre gli sprechi energetici e adottare pratiche più sostenibili diventano azioni fondamentali in un mondo sempre più orientato alla consapevolezza ambientale.