WhatsApp, 2 novità in arrivo: ecco l'editor adesivi e l'interoperabilità

Grandi novità si prospettano in casa WhatsApp così come era stato anticipato già nel 2023. Proprio lo scorso anno fu teatro di notevoli aggiornamenti per la celebre applicazione di messaggistica istantanea, che infatti è diventata ancora più famosa e funzionale per il suo pubblico. Il 2024 sembra essere cominciato con il piede giusto visto che sono già quasi tre mesi che WhatsApp continua a riportare nuovi aggiornamenti interessanti.

Allo stesso tempo ora gli utenti stanno attendendo una delle più grandi novità di sempre, quella annunciata settimane fa. A bordo di WhatsApp infatti a breve ci sarà la possibilità di inviare dei messaggi anche da altre piattaforme di messaggistica. Sta pertanto per arrivare l’interoperabilità, quella funzione che rende WhatsApp un vero e proprio polo di smistamento. Secondo quanto riportato, ci sarà una sezione dedicata, un’area dove verranno accumulati i messaggi in arrivo da applicazioni esterne.

Allo stesso tempo deriva un problema da tutto questo, il quale riguarda la sicurezza. All’interno di una versione beta che pian piano sta cominciando ad integrare l’interoperabilità, è arrivato un messaggio molto chiaro che spiega il tutto. Chiaramente la crittografia end-to-end di WhatsApp non riguarderà i messaggi provenienti da altre app, per cui si potrebbe essere soggetti a spam e truffe di vario genere. Gli utenti possono comunque decidere se attivare l’interoperabilità sul loro account o meno.

WhatsApp: non solo l’interoperabilità, ecco anche un editor per gli adesivi

WhatsApp si prepara anche ad un’altra novità molto entusiasmante per chi ama divertirsi sulla piattaforma di messaggistica con i suoi amici. Il modo per farlo nella maniera più bella e creativa è quello di inviare degli adesivi, i quali a breve potranno essere modificati e creati proprio in app. Stando a quanto riportato, chiaramente per Android dal momento che su iOS già c’è, sta per arrivare un editor per gli sticker.

È possibile convertire parte di un’immagine in adesivo semplicemente tramite WhatsApp con questa nuova funzionalità. Bisognerà scegliere l’opzione di creazione e selezionare l’immagine da elaborare modificandola al proprio piacimento.