Offerta Limitata Amazon: Monitor Gaming Curvo ad un PREZZO SPECIALE

Quando si tratta di monitor per il gaming, la scelta del tipo di schermo può fare una notevole differenza nell’esperienza complessiva di gioco. Uno dei tipi di schermo più popolari tra i giocatori è il modello curvo, come il Monitor Gaming Curvo KTC da 27 pollici, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 199,99€.

La caratteristica distintiva di uno schermo curvo risiede nel suo design che segue la curvatura naturale dell’occhio umano, creando un’esperienza visiva più coinvolgente e avvolgente. Il pannello curvo 1500R del monitor KTC permette ai giocatori di immergersi completamente nella scena del gioco, riducendo efficacemente l’affaticamento degli occhi e offrendo un’esperienza visiva più confortevole e coinvolgente.

Acquista il monitor per un livello di gioco superiore

Oltre alla sua forma curva, il Monitor Gaming Curvo KTC offre prestazioni di alta qualità per i giocatori. Grazie ad una risoluzione QHD di 2560 x 1440 2K e ad un pannello a 8 bit con una gamma di colori sRGB del 120%, il display produce immagini nitide e realistiche. Tale combinazione di alta risoluzione e ampia gamma di colori consente ai gamer di apprezzare i dettagli nascosti.

Tramite una frequenza di aggiornamento di 170Hz e un tempo di risposta MPRT di 1ms, il monitor assicura una riproduzione dei movimenti senza sfocature, garantendo un’esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva, priva di ritardi o interruzioni. Inoltre, il supporto per FreeSync e G-Sync aiuta a evitare lo screen tearing e il lagging, garantendo un gameplay fluido e senza interruzioni. Per proteggere ulteriormente gli occhi durante le lunghe sessioni di gioco, lo schermo è dotato di una modalità a bassa luminosità blu che riduce la luce blu dannosa, contribuendo a prevenire problemi alla vista.

Il monitor è progettato con un supporto ergonomico che consente di regolare lo schermo in altezza e angolazione per una visualizzazione ottimale. Esso è compatibile con lo standard VESA, consentendo il montaggio sicuro su una parete per massimizzare lo spazio sul tavolo da gioco.

Il Monitor Gaming Curvo KTC regala una combinazione perfetta di prestazioni di alta qualità e comfort visivo, rendendolo un’opzione ideale per i giocatori che cercano un display che possa cambiare la loro visuale.