Il mouse è assolutamente essenziale nel momento in cui iniziare ad utilizzare il vostro computer, semplicemente per ridurre al minimo la necessità del touchpad, semplificandovi non poco la vita nello spostamento del cursore stesso. Sul mercato si possono trovare svariati modelli in commercio, tra questi spicca sicuramente HyperX Pulsefire Core, vediamolo meglio da vicino.

Il prodotto va ad identificare un mouse da gaming con LED RGB, utilissimo per tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo relativamente economico, portatile, dalla buona reattività e qualità generale, oltre che utilizzabile solo ed esclusivamente con il collegamento diretto alla porta USB-A.

Mouse scontato del 29%: che occasione da non credere

Il mouse da gaming è essenziale per gli utenti che amano giocare con i propri dispositivi, per questo motivo è d’obbligo pensare di acquistare il modello attualmente in promozione, che presenta uno sconto del 29% sul valore originario di acquisto, partendo comunque da un prezzo consigliato di 34,99 euro, a scendere poi fino a 24,90 euro. L’acquisto lo potete completare direttamente qui.

A rendere il prodotto ancora più accattivante alla vista troviamo, prima di tutto, i LED sulla superficie, RGB utilissimi per riuscire a personalizzarlo anche solamente in parte, successivamente è possibile fare affidamento sui sette pulsanti facilmente programmabili, così da poter riuscire a gestire alla perfezione l’utilizzo del dispositivo. Nella parte inferiore trova posto un solido sensore Pixart 3327, con il quale è possibile fruire di un tracciamento super accurato, oltre a DPI fino a 6200. La personalizzazione raggiunge livelli estremi con il software HyperX NGenuity, utile per creare macro, modificare l’illuminazione RGB, i DPI e salvare le varie configurazioni, in modo da potervici accedere in un secondo momento, in base alla situazione corrente o all’utilizzo del dispositivo stesso.