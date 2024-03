L’azienda guidata da Mark Zuckerberg già esordito nel mondo della realtà virtuale grazie al proprio visore Meta Quest, il quale ha portato una puntata di rinnovamento nel mondo della Virtual reality grazie a delle funzionalità completamente riviste e a prestazioni sia dal punto di vista video che dal punto di vista hardware decisamente rinnovate e incrementate.

A quanto pare però l’azienda di Zuckerberg non vuole fermarsi qui, il magnate infatti avrebbe già messo cantiere la produzione di particolari occhiali smart per la realtà aumentata da utilizzare tutti i giorni per avere davanti ai propri occhi una realtà interattiva con la quale interagire per poter connettersi poi al mondo dei social.

Costosi ma forse già svelati

Le difficoltà nella produzione di questa tecnologia risiedono nei costi elevatissimi di questa tipologia di occhiali, ciò nonostante l’azienda sta investendo miliardi per poter proporre al pubblico un primo modello nei tempi più brevi possibili, internamente il progetto stando all’indiscrezioni dovrebbe chiamarsi Orion, e l’azienda guidata da Mark dovrebbe presentare il primo vero modello all’evento interno di Meta definito con Next, non con l’obiettivo di metterli da subito in vendita bensì con quello di rassicurare gli investitori che il progetto sta andando avanti.

a suscitare curiosità e però anche una foto pubblicata da Zuckerberg su Threads, All’interno della quale vediamo proprio quest’ultimo seduto a lavorare sulla scrivania cosparsa di occhiali Tra i quali potrebbe essere presente il futuro modello presentato appunto da Meta.

Andrew Bosworth, il capo di Reality Labs, la divisione di Meta che si occupa dello sviluppo dei prodotti AR ha dichiarato: “questi occhiali stanno seguendo un percorso tecnologico a dir poco proibitivo e potrebbero essere l’oggetto elettronico di consumo più avanzato che abbiamo mai prodotto”.

Ora non rimane che attendere l’evento programmato dall’azienda di Zuckerberg per vedere il primo modello presentato al mondo.