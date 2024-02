Lidl, FEBBRAIO termina con le SUPER offerte sull'elettronica

Come si potrebbe biasimare chi va a spendere da Lidl che è il supermercato più amato in Italia? Effettivamente è da stupidi farlo, visto che i prezzi più bassi sono certamente i suoi in ogni categoria di cui dispone. L’azienda è stata in grado ancora una volta di salire in cattedra con un volantino straordinario, quello pubblicato lo scorso 19 febbraio.

Fino al prossimo 25 di questo mese, ci saranno sconti clamorosi che non riguarderanno solo il cibo e i beni di prima necessità, ma anche qualche prodotto di elettronica e soprattutto un’intera gamma di utensili da lavoro pubblicizzati dal colosso del body-building Arnold Schwarzenegger.

Lidl ha offerto a tutti il suo nuovo volantino con tutto incluso

Era chiaro che il nuovo volantino sarebbe stato stupefacente, come gli utenti si aspettavano d’altronde. Partendo dai primi sconti, ecco alcuni elettrodomestici di grandi livello, come la friggitrice ad aria con display LED incorporato e con una capienza pari a ben 4 litri. Il suo prezzo in sconto è di soli 49 €, davvero assurdo per un prodotto come una friggitrice. C’è anche un altro prodotto interessante per chi ama cucinare, ovvero lo sbattitore elettrico dotato di 6 velocità diverse e in grado di preparare il composto per tutti i dolci. Il prezzo è di soli 24,99 € con tre anni di garanzia.

Passando alla gamma degli utensili da lavoro, ecco una bellissima idropulitrice di Parkside. Questa, grazie all’alta versione, è in grado di ripulire ogni superficie senza problemi. Arriva in sconto con un prezzo di soli 129 € a partire proprio da questo giovedì. Per gli amanti del fai da te, ecco anche un buon metodo per tagliare la legna, ovvero usare una motosega elettrica che da Lidl costa oggi solo 69 €. Ogni prodotto che acquisterete dunque avrà un minimo di due anni di garanzia, ma in alcuni casi, come avete già visto, anche tre.