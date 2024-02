Google ha recentemente svelato due potenti aggiunte alla sua famiglia di intelligenza artificiale: Gemini Ultra 1.0 e Gemini Pro 1.5.

Entrambe progettate per offrire funzionalità avanzate e capacità estese di analisi e ragionamento.

Gemini Pro 1.5, destinato agli utenti business, promette velocità superlative e un campo di contesto esteso. Grazie alla sua capacità di gestire richieste più lunghe e complesse, il modello può analizzare una vasta gamma di informazioni in parallelo.

Con una finestra di contesto fino a 1 milione di token, Gemini Pro 1.5 eccelle nell’analisi di video, audio, codice e testo di dimensioni considerevoli.

Secondo i test condotti da Google, questo modello supera il suo predecessore, Gemini Pro 1.0, nell’87% dei benchmark utilizzati.

Gemini Pro 1.5 è una piattaforma multimodale che consente di comprendere input diversificati, tra cui testo, audio, video e immagini.

Questa versatilità permette agli utenti di richiedere analisi approfondite su una vasta gamma di contenuti, come film, codice informatico e altro ancora.

Gemini Ultra 1.0: l’apice delle prestazioni

Gemini Ultra 1.0 è il gioiello della corona di Google, caratterizzato da un sistema di ragionamento logico avanzato e funzionalità multimodali potenziate. Questo modello offre la capacità di integrare informazioni provenienti da testo, immagini, video e codice informatico in modo efficace e accurato.

Grazie alla sua presenza nella suite Google Workspace e su Google Cloud, il modello Ultra 1.0 offre suggerimenti e consigli contestuali in applicazioni come Gmail, Google Docs e Google Presentazioni. Gli utenti possono interagire con Gemini Ultra in modo simile a ChatGPT di OpenAI, ma con una capacità analitica e di integrazione superiore.

Per accedere alle funzionalità esclusive della versione Ultra, gli utenti devono sottoscrivere un abbonamento Google Advanced all’interno del piano Google One AI Premium, al prezzo di 21,99 € al mese. Questo abbonamento include anche 2 TB di spazio di archiviazione cloud e altri vantaggi esclusivi.

L’App per dispositivi mobili

Google sta anche sviluppando un’applicazione dedicata per Gemini, attualmente disponibile per gli utenti Android e iOS negli Stati Uniti e in arrivo presto in altri paesi, inclusi Giappone e Corea. Questa app consentirà agli utenti di sfruttare le potenti funzionalità della piattaforma direttamente sui loro dispositivi mobili.