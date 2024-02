Android Auto, il sistema di infotainment di Google per le auto, ha appena aggiunto una nuova funzionalità che promette di semplificare notevolmente l’utilizzo quotidiano. Parliamo dei fantastici Messaggi AI. Questa novità consente al sistema di riassumere automaticamente i messaggi lunghi, sfruttando l’intelligenza artificiale per generare riepiloghi chiari e concisi.

L’annuncio di questa funzione è stato effettuato lo scorso gennaio, in concomitanza con il lancio dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S24. I Messaggi AI di Android Auto sembrano ora finalmente essere disponibili per gli utenti del sistema di infotainment di Google.

I Messaggi AI di Android Auto: un modo pratico di riassumere lunghi testi

La caratteristica distintiva dei Messaggi AI è la capacità di generare riepiloghi automatici dei messaggi lunghi, utilizzando algoritmi di machine learning. L’opzione per abilitare questa funzione è già presente nella sezione Notifiche delle impostazioni di Android Auto, anche se al momento sembra che essi non vengano generati automaticamente per tutti i messaggi lunghi ricevuti sul sistema, ma solo per una parte. Google ha anche dichiarato che sarà possibile decidere se riprodurre o meno i riepiloghi generati dall’IA direttamente tramite il suo ASSISTANT.

I riassunti generati dall’intelligenza artificiale saranno sintesi chiare e concise dei testi lunghi, anche di un singolo periodo, contenenti almeno 40 parole. Tuttavia, non è chiaro se questa funzionalità sarà disponibile e funzionante anche in italiano fin da subito. E per la privacy? Come ha risolto tale problematica Google? La società sviluppatrice ha assicurato che i testi dei messaggi rielaborati dall’IA non saranno memorizzati sui suoi server e non verranno utilizzati per addestrare modelli di machine learning.

Attualmente, la funzionalità sembra non essere ancora pienamente operativa per tutti gli utenti. Google ha però assicurato che fornirà tutti gli aggiornamenti una volta che la funzionalità sarà completamente usufruibile per tutti gli utenti. Non c’è alcun dubbio che Messaggi AI di Android Auto rappresentano un passo avanti significativo nel rendere l’utilizzo del sistema di infotainment più intuitivo e pratico, offrendo un’ulteriore visione di come l’intelligenza artificiale stia entrando a far parte sempre più della nostra vita.