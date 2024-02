Al giorno d’oggi usufruire di una promozione dedicata sul nostro numero di cellulare è uno step fondamentale per ogni utente che desidera restare connesso con il mondo che lo circonda, avere a disposizione infatti dati, minuti e SMS e necessario per poter sfruttare il proprio smartphone al pieno delle sue possibilità.

Ovviamente gli operatori telefonici mettono a disposizione tantissime promozioni pensate appunto per soddisfare tutte le esigenze dei clienti e per offrire loro una vasta gamma di scelta creata appositamente per conquistare il mercato e alle volte per rubare i clienti anche alle aziende competitor con offerte apposite per la portabilità del numero di telefono.

A questa gara come intuibile partecipa anche ho. mobile, l’operatore colorato di viola infatti anche nel mese di febbraio ha confermato le proprie offerte che garantiscono tutto il necessario e soprattutto un quantitativo di giga decisamente importante vediamole insieme.

Le offerte per febbraio 2024

Le offerte per febbraio 2024 sono tre e costituiscono tre fasce di prezzo distinte che garantiscono caratteristiche adatte ad accontentare tutti quanti, ciò che risalta è il quantitativo di giga che anche in quella più economica risulta essere davvero soddisfacente e ricco.

Ecco le offerte di casa ho. mobile:

ho. 6,99

A disposizione: 100 GB, Chiamate Illimitate, SMS Illimitati

Prezzo mensile tariffa: 6.99 € al mese

A disposizione: 180 GB, Chiamate Illimitate, SMS Illimitati

Prezzo mensile tariffa: 7.99 € al mese

A disposizione: 230 GB, Chiamate Illimitate, SMS Illimitati

Prezzo mensile tariffa: 9.99 € al mese

Tutte le offerte in questione garantiscono la possibilità di navigare in rete 4G oltre che ovviamente il roaming zero nel caso dobbiate spostarvi fuori dai confini italiani.

In quanto operatore virtuale il 5G invece non è disponibile, se siete interessati a utilizzare la rete Internet di ultima generazione dovrete per forza associarvi a uno dei maggiori operatori italiani come Tim, Windtre, Vodafone e Iliad.