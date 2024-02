La CUPRA prosegue con slancio la sua innovazione, presentando la nuova CUPRA Born VZ, un’evoluzione che enfatizza le prestazioni e l’elettrificazione. Dotata di un motore potente che offre 240 kW di potenza e 545 Nm di coppia, questa vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h, trasmettendo al contempo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

L’attenzione ai dettagli si riflette negli interni, dove la CUPRA Born VZ vanta sedili CUP Bucket di serie, che non solo offrono un comfort superiore, ma contribuiscono anche a una posizione di guida più ergonomica. I paddle regenerative sul volante migliorano ulteriormente l’esperienza di guida, offrendo un controllo intuitivo sul sistema di frenata rigenerativa.

Maggiori dettagli sulla nuova CUPRA Born VZ

Dal punto di vista del design esterno, la CUPRA Born VZ si distingue per due nuovi cerchi in lega da 20 pollici, caratterizzati da inserti in rame 3D o tecnologia forgiata, che non solo aggiungono un tocco di sportività, ma contribuiscono anche al trasferimento ottimale sulla strada. Il logo VZ in evidenza sul retro e le nuove colorazioni conferiscono un’eleganza distintiva alla nuova vettura di CUPRA.

Nonostante già questi dettagli siano enormemente significativi, le migliorie non si fermano qui. Infatti, all’interno del nuovo veicolo CUPRA la tecnologia avanzata del powertrain garantisce non solo prestazioni eccezionali, ma anche un’efficienza sorprendente nella guida. Inoltre, la CUPRA Born VZ può percorrere fino a 570 km con una singola carica, grazie a un pacchetto batteria migliorato rispetto alla capacità netta iniziale. Inoltre, la vettura può essere ricaricata rapidamente utilizzando un sistema AC da 11 kW o presso un punto di ricarica rapida DC da 170 kW, rendendo il processo di ricarica molto più veloce e conveniente.

Dunque, la CUPRA Born VZ rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni ed elettrificazione, confermando l’impegno del marchio automobilistico verso l’innovazione continua nel settore. Con le sue caratteristiche avanzate, il suo design distintivo e le prestazioni mozzafiato, questa nuova vettura si pone come un modello all’avanguardia nel panorama automobilistico contemporaneo, dimostrando che l’elettrificazione può andare di pari passo con il piacere di guida e le prestazioni di alto livello.