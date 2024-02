Recentemente, Windows 11 ha introdotto una funzionalità notevole che semplifica il processo di scansione dei codici QR direttamente da un PC, sia esso un desktop o un laptop, dotato di webcam. Questa aggiunta rappresenta un ritorno in auge per una funzione che era stata latitante per anni, offrendo un modo integrato e conveniente per eseguire questa operazione senza la necessità di ricorrere a software di terze parti di dubbia provenienza.

Una svolta per gli utenti PC

La nuova funzionalità è ancora in fase sperimentale, ma il suo arrivo su Windows 11 è un passo significativo verso una maggiore integrazione delle tecnologie di scansione QR nella piattaforma Microsoft. La caratteristica è accessibile anche agli utenti che utilizzano versioni stabili del sistema operativo, evitando la necessità di scaricare anteprime o versioni di prova di Windows.

Per usufruire di questa funzionalità, è sufficiente assicurarsi che Windows 11 sia aggiornato all’ultima versione disponibile e che la webcam sia correttamente configurata e funzionante sul dispositivo. Una volta soddisfatti questi requisiti, è possibile attivare la funzione dirigendosi all’interno dell’app Fotocamera, preinstallata su tutti i PC Windows.

All’interno dell’app Fotocamera, è necessario fare clic sull’icona a forma di ingranaggio nella parte superiore sinistra della finestra e selezionare “Impostazioni correlate“. Da qui, è possibile attivare l’opzione “Prova le nuove funzionalità sperimentali“. Una volta completato questo passaggio, è possibile tornare alla schermata principale cliccando sulla freccia nell’angolo superiore sinistro.

Se tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente, vicino all’otturatore (a destra) comparirà un’icona QR Code accanto all’icona della fotocamera. Cliccando su di essa, è possibile inquadrare un codice QR, ad esempio per condividere una rete Wi-Fi dal cellulare, e utilizzare questa funzionalità in modo rapido e intuitivo.

Il futuro di Windows 11

L’integrazione della scansione QR direttamente su Windows 11 rappresenta un passo avanti nell’ottimizzazione delle funzionalità e nell’adattamento alle esigenze degli utenti moderni, semplificando ulteriormente il processo di utilizzo di questa tecnologia. La sua accessibilità anche su versioni stabili del sistema operativo riflette l’impegno di Microsoft nel fornire soluzioni pratiche e intuitive per i propri utenti.