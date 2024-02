Smartphone rari, diventare ricchi nel 2024 è un gioco da... amanti del vintage

Se nel fondo di un cassetto giace dimenticato un vecchio smartphone, potrebbe essere giunto il momento di riscoprirne il valore. La recente notizia della cessazione delle attività di Bullitt, produttore noto per gli smartphone CAT e Motorola, ha suscitato scalpore, segnando il termine di un capitolo importante per i telefoni di grande durabilità. Questo evento, però, trasforma i dispositivi esistenti in oggetti di potenziale interesse per collezionisti e appassionati di tecnologia, pronti a valutare questi modelli più preziosi di quanto immaginato.

Smartphone rari: addio ai dispositivi super resistenti

Bullitt si è distinta per la produzione di smartphone progettati per resistere a condizioni estreme, tuttavia, la competizione con giganti del settore come Apple e Samsung ha portato alla sua chiusura. Se questa circostanza rappresenta una svolta negativa per i dipendenti e gli affezionati del brand, coloro che detengono uno dei suoi dispositivi potrebbero trovarsi in possesso di un vero e proprio tesoro nel mondo del collezionismo.

L’avanzamento tecnologico e l’incessante rinnovamento dei dispositivi mobili trasformano rapidamente i prodotti fuori produzione in oggetti da collezione. Gli smartphone CAT e Motorola, apprezzati per le loro caratteristiche distintive di robustezza, sono destinati a diventare pezzi pregiati e ricercati dai collezionisti.

Per chi possiede uno smartphone CAT o Motorola di Bullitt, ecco alcune raccomandazioni per preservarne il valore:

Conservare il dispositivo nelle migliori condizioni possibili , poiché gli oggetti da collezione ben mantenuti acquisiscono maggior valore.

, poiché gli oggetti da collezione ben mantenuti acquisiscono maggior valore. Tenere tutti gli accessori originali , inclusi scatola, ricevute e manuali, per incrementare l’autenticità e il valore complessivo.

, inclusi scatola, ricevute e manuali, per incrementare l’autenticità e il valore complessivo. Monitorare i prezzi di mercato attraverso piattaforme di vendita online come eBay, che possono fornire un’indicazione realistica del valore attuale.

Per chi cerca alternative ai robusti modelli di Bullitt, Samsung propone il Galaxy XCover6 Pro, un dispositivo altrettanto resistente ma supportato da una delle principali aziende tecnologiche. Inoltre, l’uscita di scena di Bullitt potrebbe incentivare la nostalgia e la domanda per i suoi prodotti, spingendo nuovi produttori a esplorare questo specifico segmento di mercato, caratterizzato dalla ricerca di dispositivi particolarmente resistenti.