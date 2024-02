Fastweb, l’operatore italiano del Gruppo Swisscom, ha recentemente annunciato un significativo cambio di strategia nel settore Fixed Wireless Access (FWA), specificando che non svilupperà più la sua rete Ultra FWA 5G dedicata. Questa rete, che ha raggiunto oltre 1000 comuni, aveva l’obiettivo di fornire connessioni ad alta velocità alle aree non coperte dalla fibra ottica.

Fastweb registra costi straordinari nel 2023

Secondo quanto dichiarato nei risultati finanziari del 2023 del Gruppo Swisscom, Fastweb ha subito un impatto negativo sull’EBITDA a causa di costi una tantum pari a 74 milioni di euro. Questi costi sono derivati da un procedimento legale e da una revisione della strategia nel settore FWA.

La nuova strategia di Fastweb prevede l’utilizzo della sua rete mobile 5G, implementata in collaborazione con WINDTRE, per espandere i servizi Fixed Wireless Access. Questa decisione abbandona l’approccio precedente di sviluppare una rete FWA 5G dedicata al di fuori delle zone coperte dalla fibra ottica (FTTH). L’adeguamento strategico ha comportato spese per 61 milioni di euro nel risultato d’esercizio di Fastweb nel 2023.

La rete FWA 5G dedicata, commercialmente denominata UltraFWA, era stata lanciata con l’obiettivo ambizioso di coprire 2000 città entro il 2024, offrendo velocità di navigazione fino a 1 Gbps nelle aree non raggiunte dalla fibra FTTH. A fine 2023, Fastweb ha deciso di interrompere lo sviluppo di questa rete dedicata.

Fine di un ambizioso progetto

La nuova strategia si basa sull’utilizzo della rete mobile 5G esistente per fornire servizi FWA. Questo significa che Fastweb offrirà connettività fissa utilizzando la stessa rete 5G già in uso per i servizi di telefonia mobile, in collaborazione con WINDTRE.

Nel bilancio finanziario di Fastweb aggiornato al 31 dicembre 2023, si evidenzia la crescita della copertura 5G in Italia, raggiungendo il 72% della popolazione nazionale. Questo risultato è frutto della collaborazione con WINDTRE e dell’impegno condiviso per coprire il 90% della popolazione con la tecnologia 5G entro il 2026.

Questo nuovo approccio ha comportato costi aggiuntivi per Fastweb, ma riflette una strategia volta a massimizzare l’utilizzo della rete 5G esistente e a fornire connettività fissa alle aree non coperte dalla fibra ottica. La scelta di abbandonare la rete FWA 5G dedicata evidenzia la flessibilità e la necessità di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato delle telecomunicazioni.