WhatsApp, l’app di messaggistica popolare in tutto il mondo, continua a migliorare l’esperienza degli utenti con aggiornamenti regolari. Di recente, sono emerse anticipazioni su nuove funzionalità in fase di sviluppo, che promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza di utilizzo su diverse piattaforme.

La versione beta 2.24.3.30 di WhatsApp per Android si concentra sull’ottimizzazione dei canali e sulla sicurezza delle chat. Una delle novità più interessanti è l’introduzione di report automatici per i canali degli account seguiti. Questa funzione, attivabile dalle impostazioni dell’app, consentirà agli utenti di ricevere rapporti mensili sull’attività degli account e dei canali associati. Tale approccio automatizzato fornirà dati dettagliati senza richiedere interventi manuali da parte degli utenti, offrendo una visione più chiara e informativa delle proprie interazioni.

Nuova funzione di blocco delle chat su WhatsApp Web

WhatsApp Web, la versione browser dell’app, si prepara a introdurre una funzione di blocco delle chat per garantire una maggiore privacy agli utenti.

Questa funzione consentirà di proteggere le conversazioni tramite un codice personale, simile alla modalità di blocco già esistente sull’applicazione mobile.

Le chat bloccate saranno facilmente accessibili tramite una scheda dedicata nell’interfaccia di WhatsApp Web, offrendo un ulteriore livello di sicurezza e controllo agli utenti che preferiscono utilizzare la piattaforma tramite il browser.

Chiamate preferite e adesivi per iOS

Gli utenti di iPhone avranno presto accesso a una nuova funzione che semplifica la gestione delle chiamate e l’interazione con i contatti preferiti sull’app.

La versione beta 24.3.10.70 dell’app per iOS consentirà agli utenti di selezionare i contatti più frequentemente chiamati. Creando collegamenti diretti per una comunicazione più rapida e intuitiva. Questa caratteristica renderà l’esperienza di utilizzo più efficiente e personalizzata per gli utenti iOS.

WhatsApp per iPhone, di recente, ha ricevuto un aggiornamento che introduce due importanti novità. Oltre alla gestione delle chiamate preferite, gli utenti possono ora godere di una più ampia selezione di adesivi e opzioni di formattazione del testo.

Questi miglioramenti arricchiscono ulteriormente l’esperienza di messaggistica su WhatsApp per gli utenti iOS, offrendo più opzioni creative e funzionalità avanzate.