Una delle tematiche principali quando si parla di connessione a internet e dati personali è senza alcun dubbio quella inerente al privacy, i dati sensibili degli utenti se non opportunamente protetti possono diventare decisamente pericolosi se incappano in mani sbagliate, in quanto possono essere utilizzati da utenti malintenzionati per una moltitudine di reati, dal furto di identità fino al furto in banca.

Ed ecco che qui ci viene in soccorso Mozilla, il quale ha messo a disposizione due tools, Mozilla Monitor, che ci consente di scoprire se i nostri dati sono stati hackerati ed esposti, al quale si affianca Monitor Plus che al costo di abbonamento di 8,99 dollari al mese, ci consente anche di rimuovere quanto messo in circolazione, attualmente è disponibile solo in USA ma presto arriverà in tutto il mondo.

Rimuovere i dati online

Ecco la dichiarazione di Mozilla: “Quando abbiamo lanciato Monitor il nostro obiettivo era aiutare le persone a scoprire dove le loro informazioni personali potrebbero essere state esposte. Ora, con Monitor Plus, aiuteremo le persone a riprendersi i dati esposti dai siti di broker di dati che stanno cercando di venderli. […] combinando gli avvisi di violazione e la rimozione dei data broker per offrire uno strumento di protezione tutto in uno e rendere più facile per le persone sentirsi ed essere al sicuro online – Tony Amaral-Cinotto, Product Manager di Mozilla Monitor“.

Per effettuare una scansione gratuita per vedere se i vostri dati online vi basterà collegarvi alla piattaforma apposita ed effettuare l’accesso con l’account Mozilla, dopodiché dovrete inserire: nome, cognome, città, stato, data di nascita e indirizzo mail. Le info sensibili vengono crittografate per garantire la massima privacy e sicurezza. Una volta visto dove i dati sono stati esposti, Mozilla vi spiegherà come risolvere il problema.

La versione a pagamento farà tutto in automatico e con cadenza mensile chiedendo la rimozione dei dati laddove verranno trovati, il costo da pagare è 8,99 dollari al mese o 107,88 dollari/anno.