Offerta: Drone con fotocamera con Sconto di -170,00€ su Amazon

Su Amazon è presente in questo momento un’offerta incredibile per il DJI Mini 3 Pro, un drone leggero, pieghevole e dotato di una fotocamera di altissima qualità, proposto ad un prezzo di soli 858,00€, un costo notevolmente inferiore rispetto ai 1.028,00€ iniziali. Questo drone è pensato per donare operazioni “spensierate”, con un peso inferiore a 249 g che lo rende non soggetto a registrazione nella maggior parte dei Paesi. Il design pieghevole e compatto lo rende poi facilmente trasportabile ovunque, pronto ad affrontare qualsiasi avventura tu desideri intraprendere.

Dotato di una fotocamera che cattura la bellezza del mondo con dettagli unici, il drone cattura video in 4K/60fps e foto da 48 MP. La fotocamera supporta doppia ISO nativa e apertura f/1.7, garantendo immagini di qualità professionale. Tramite la funzione Riprese verticali, è possibile creare scatti verticali ideali per i social media, mentre lo stabilizzatore ruota di 90° senza compromettere la qualità dell’immagine.

Un drone ad alta tecnologia, ma dal design compatto e portatile

Grazie alla sua autonomia di volo estesa fino a 34 minuti, il drone DJI Mini 3 Pro consente di catturare momenti epici durante e di esplorare l’ambiente circostante senza preoccupazioni. La confezione include due batterie di volo intelligenti, una stazione di ricarica a due vie che può ricaricare fino a tre batterie in sequenza e può essere utilizzata anche come fonte di alimentazione mobile, eliche, viti, una borsa da spalla e un cavo tipo C.

Per quanto riguarda la ricarica, con il caricabatterie USB-C DJI da 30 W (acquistabile separatamente), tre batterie di volo intelligenti del drone DJI Mini 3 Pro possono essere ricaricate completamente in sole tre ore, migliorando notevolmente l’efficienza di ricarica e consentendo di tornare in volo rapidamente. Il dispositivo è sicuramente un’opportunità imperdibile per chiunque abbia mai desiderato possedere un drone leggero e dotato di una fotocamera di altissima qualità. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e la sua facilità d’uso, è lo strumento perfetto per esplorare il mondo e catturare scatti e video strabilianti.