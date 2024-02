Sei alla ricerca di un sistema di sicurezza affidabile senza dover spendere una fortuna? L’offerta imperdibile a tempo limitato su Amazon potrebbe essere la soluzione che stavi cercando. La TP-Link Telecamera Videosorveglianza con Wi-Fi è disponibile a soli 25,49€, grazie al 15% di sconto. Approfitta di questa opportunità e scopri quanto sia importante avere un sistema di sicurezza adeguato per proteggere la tua casa o il tuo ufficio.

La telecamera offre una risoluzione video 1080p per immagini nitide e chiare, assicurando una visione dettagliata della stanza. La visione notturna fino a 8 metri consente di monitorare l’ambiente anche nelle ore più buie, garantendo una sicurezza costante. Con un movimento orizzontale fino a 360° e un movimento verticale fino a 114°, la camera copre un’ampia area, fornendo una sorveglianza completa.

Funzionalità della telecamera smart

La rilevazione del movimento e le notifiche istantanee sono caratteristiche cruciali di questa telecamera. Ricevi notifiche push sull’app ogni volta che viene intercettato un movimento, in modo da essere certi sempre di ciò che accade. Inoltre, la TP-Link offre una funzione avanzata di impostazione del tempo di registrazione specifico, consentendoti di personalizzare ulteriormente le tue preferenze. La telecamera è dotata di un allarme acustico e luminoso integrato, in grado di scoraggiare eventuali visitatori indesiderati. Attraverso l’audio bidirezionale, poi, puoi comunicare con chiunque si trovi nelle vicinanze della telecamera, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza e interazione.

La compatibilità con Alexa Echo Show amplia le possibilità di controllo, consentendo comandi vocali che ti semplificheranno ancor più la via. Assicurati di aver aggiornato il firmware all’ultima versione per sfruttare appieno questa funzionalità. Per coloro che cercano una soluzione completa, la TP-Link propone il servizio “Tapo Care”, che include archiviazione su cloud, rilevamento delle persone, rilevamento del pianto dei bambini, notifiche di istantanee e molte altre funzionalità avanzate. Un piano di abbonamento di prova gratuito di 30 giorni è incluso con l’acquisto, consentendoti di esplorare tutte le caratteristiche offerte. La TP-Link Telecamera Videosorveglianza con Wi-Fi è facile da configurare.

Non farti sfuggire questa occasione: sii saggio e investi nella sicurezza della tua casa o del tuo ufficio con la TP-Link Telecamera Videosorveglianza, una soluzione conveniente e affidabile che offre tranquillità a portata di click.