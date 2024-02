WhatsApp, una novità SOLO per iPhone e due trucchi con app esterne

WhatsApp si sta preparando ad un’altra annata piena di aggiornamenti, esattamente come quella conclusa con il 2023. Il tempo ha insegnato che questo colosso non ha mai smesso di crescere, soprattutto dal punto di vista della sicurezza e della privacy dei suoi utenti.

Proprio alcune settimane fa, fu ufficializzato l’arrivo delle passkey, un nuovo metodo di autenticazione che renderà ancora più sicuro l’accesso a WhatsApp. Stando a quanto riportato, finalmente anche gli iPhone stanno per ricevere questa soluzione di sicurezza.

WhatsApp: i due trucchi utilissimi per spiare le persone e per risultare invisibili

Ovviamente oltre alle tante funzionalità che mette a disposizione WhatsApp, ce ne sono molte altre interessanti che risiedono all’esterno dell’applicazione. La piattaforma di messaggistica è stata in grado di distruggere tutte quelle app che un tempo permettevano ad esempio di spiare i suoi utenti, anche se oggi ecco una proposta alternativa, seppur meno invadente. Si tratta della famosa applicazione Whats Tracker, espressione perfetta dello spionaggio, in questo caso degli orari di accesso e di uscita da WhatsApp.

In poche parole, usando questa piattaforma di terze parti, l’utente interessato saprà con certezza l’orario preciso in cui quel contatto sceglierà di connettersi o di disconnettersi da WhatsApp. Ad ogni accesso ad esempio arriverà una notifica sul telefono dello spione di turno. Ovviamente si potrà avere anche un resoconto generale con un report di fine giornata che elencherà tutti gli orari di accesso e di uscita.

L’altra applicazione che molti utenti stanno utilizzando ultimamente invece si chiama Unseen. È il metodo perfetto per continuare a mostrare l’ultimo accesso su WhatsApp senza farlo aggiornare, chiaramente leggendo tutti i contenuti in arrivo. Scaricando Unseen gli utenti potranno infatti avere una sorta di piattaforma alternativa che si occuperà di intercettare ogni messaggio in entrata. In questo modo, ovvero leggendo al di fuori tutti i messaggi, l’ultimo accesso di WhatsApp resterà invariato e al contempo l’utente saprà tutto ciò che gli arrivato.