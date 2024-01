Samsung Galaxy S24 Ultra è il nuovo top di gamma assoluto dell’azienda sudcoreana, un prodotto che racchiude al proprio interno tutta l’eccellenza dell’odierna tecnologia, garantendo al consumatore finale prestazioni che nessun altro si sarebbe effettivamente mai aspettato di vedere nel 2024. Il prezzo, tuttavia, è bilanciato alle suddette, superando di poco i 1500 euro.

Su Amazon in questi giorni è stata attivata una promozione assolutamente degna di nota, utile per acquistare il Galaxy S24 Ultra con display da 6,8 pollici di diagonale, un bellissimo Dyanmic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, accoppiato con processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione, ed una configurazione che si completa con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S24 Ultra: spettacolare occasione per risparmiare

Samsung Galaxy S24 Ultra, almeno nella corrente versione, parte da un listino particolarmente elevato, infatti il prezzo più basso recentemente raggiunto è di 1619 euro, che però Amazon, con la sua proposta attuale, ha deciso sapientemente di ridurre ulteriormente, sino ad arrivare al valore finale di soli 1499 euro (con un risparmio di 120 euro).

Il prodotto presenta una batteria integrata del valore di 5000mAh, utilissima per riuscire a raggiungere lunghe sessioni di utilizzo, senza dover ricorrere alla presa a muro. Grande attenzione è stata posta al dettaglio ed ai materiali di costruzione, con titanio integrato nel telaio e protezione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. La variante commercializzata da Amazon è completamente no brand e con garanzia di 24 mesi.