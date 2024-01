Google ha recentemente ampliato la sua linea di smartphone Pixel 8, introducendo una vivace tonalità verde menta. Questa nuova opzione di colore è ora disponibile per l’acquisto sul Google Store, con un incentivo interessante per gli acquirenti. Chi opta per un Pixel 8 da 128 GB nella sfumatura verde menta riceverà un buono da 100 euro spendibile nello store, mentre coloro che scelgono il Pixel 8 Pro con la stessa capacità di memoria otterranno un buono ancora più generoso di 150 euro.

La funzione inedita dei Pixel 8 a partire dal 31 gennaio

La novità non si ferma qui, poiché Google ha lanciato la sua prima Feature Drop dell’anno per i dispositivi Pixel, un pacchetto di aggiornamenti che porta nuove funzionalità significative. Tra queste, spicca la funzione “Cerchia e cerca“, disponibile sui modelli Pixel 8 e 8 Pro a partire dal 31 gennaio. Questa caratteristica consente agli utenti di evidenziare un elemento sullo schermo semplicemente tracciando un cerchio con un dito, ottenendo quindi informazioni pertinenti tramite la funzione di ricerca.

Per i possessori di Pixel 6 e successivi, la Feature Drop di gennaio introduce il “Magic Compose“, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per riscrivere i messaggi in uno stile diverso. Sul Pixel 8 Pro, questa funzione avviene in modalità locale grazie al modello IA Gemini Nano.

L’app Messaggi di Google si arricchisce di “Photomoji“, consentendo agli utenti di trasformare le proprie foto in emoji grazie all’IA on-device. Quick Share è un’altra aggiunta rilevante, sostituendo Nearby Share per la condivisione vicina, e promettendo futuri sviluppi, incluso il supporto per la condivisione di file sui PC Windows in collaborazione con Samsung.

Novità e miglioramenti per Google

Anche gli auricolari Pixel Buds Pro hanno ottenuto un miglioramento: la connessione Bluetooth ora può passare in modo automatico dal Pixel Watch a qualsiasi telefono Pixel 5a o più recente. Infine, negli Stati Uniti, l’app Termometro sul Pixel 8 Pro è stata autorizzata dalla Federal Drugs Administration per la misurazione della temperatura corporea tramite lo smartphone, aggiungendo un nuovo livello di utilità sanitaria.

Queste innovazioni sottolineano la costante evoluzione della gamma Pixel e l’impegno di Google nel fornire esperienze avanzate e funzionalità utili. Con la continua integrazione di Intelligenza Artificiale e miglioramenti hardware, Google sta ridefinendo gli standard per gli smartphone, offrendo agli utenti non solo dispositivi visivamente accattivanti, ma anche una gamma di funzioni intelligenti e pratiche.