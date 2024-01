Whatsapp, la nuova funzione di "Persone nelle vicinanze" vi farà impazzire

WhatsApp sta ampliando le sue funzionalità con l’introduzione di un sistema di condivisione file integrato, una mossa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono e condividono contenuti tramite l’app. La nuova funzione, denominata “Persone nelle Vicinanze” (People Nearby in inglese), è attualmente in fase di sviluppo e si preannuncia come una soluzione innovativa e pratica per trasferire file tra dispositivi nelle vicinanze.

Whatsapp: la funzione che cambierà il futuro dell’app

Questa caratteristica consente agli utenti di scambiare facilmente foto, video o documenti senza la necessità di aggiungere contatti o conoscere il numero di telefono della persona. Basata sulla vicinanza fisica, “Persone nelle Vicinanze” semplifica il processo di condivisione e lo rende più immediato e intuitivo.

Secondo le anticipazioni, la funzionalità in sviluppo per la versione beta 2.24.2.20 di WhatsApp su Android sembra ispirarsi a soluzioni già presenti in sistemi come AirDrop di Apple, offrendo un’esperienza di condivisione wireless diretta e veloce. Per utilizzare “People Nearby”, gli utenti dovranno accedere alla sezione dedicata e agitare i dispositivi per generare una richiesta di condivisione.

Nonostante la funzione sia ancora in fase di test, è significativo notare che WhatsApp sta cercando di eliminare l’obbligo di aggiungere manualmente i contatti per condividere file, un approccio simile a quello recentemente adottato con l’introduzione degli username. Tuttavia, la dimensione dei file scambiabili è attualmente limitata a 2 GB. In termini di privacy e sicurezza, WhatsApp sta lavorando per garantire che il trasferimento di file sia protetto e avvenga solo con il consenso di entrambe le parti, attraverso una cifratura end-to-end. Gli utenti potranno anche gestire la propria visibilità all’interno della funzione “Persone nelle Vicinanze”, garantendo così un ulteriore livello di controllo e privacy.

La data ufficiale di lancio della nuova funzione di WhatsApp non è stata ancora confermata, ma la presenza dell’interfaccia nella versione beta suggerisce un’imminente implementazione. Con questa mossa, WhatsApp dimostra ancora una volta di saper rispondere alle esigenze degli utenti e di innovare continuamente nel campo della messaggistica mobile. Maggiori dettagli su questa novità saranno probabilmente rivelati in futuro, con la speranza che la funzione raggiunga la versione finale e venga rilasciata ufficialmente.