L’avanzata tecnologia a cui negli ultimi anni ci siamo letteralmente abituati ha spinto gli utenti a poter effettivamente godere di una scopa elettrica senza fili, ovvero dotata di batteria integrata, utilissima per riuscire a pulire casa senza dover essere sempre direttamente collegati alla presa di corrente. Uno dei modelli più interessanti resta senza dubbio il prodotto di casa Hoover, capace di costare poco più di 100€ grazie ad Amazon.

Le specifiche tecniche di un prodotto tanto economico partono prima di tutti dall’essere senza sacco, ciò sta a significare che il consumatore non dovrà acquistare sacchetti raccogli-polvere, ma semplicemente dovrà svuotare il contenitore all’interno del proprio cestino. La batteria, integrata, è da 22V per una autonomia che può essere considerata nella media, fino a 40 minuti di utilizzo continuativo.

Ricevete le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, andando subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, che trovate inserito qui.

Hoover, aspirapolvere senza fili a prezzo da saldo

Avvicinarsi ad un prodotto simile è oggi decisamente più semplice, infatti gli utenti potranno spendere solamente 109 euro, approfittando della riduzione del 45% applicata direttamente da Amazon sulla spesa iniziale di 199 euro.

Compralo su Amazon

All’interno della confezione l’utente potrà trovare vari accessori molto interessanti, a partire prima di tutto dalla spazzola principale, con due bocchette di ricambio per una maggiore versatilità di utilizzo. Non manca nemmeno l’alloggiamento da collegare direttamente al muro, così da riuscire a posizionarla correttamente praticamente dovunque si desideri. Il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica, di colorazione argento/rosso ed una comoda luce LED anteriore per visualizzare correttamente l’area da pulire.