Warner Bros. Games ha recentemente svelato i requisiti di sistema per la versione PC di Suicide Squad: Kill the Justice League, insieme a un nuovo trailer che crea attesa per il prossimo lancio fissato per il 2 febbraio. L’ultimo titolo sviluppato da Rocksteady sembra prediligere le schede video NVIDIA, anche se rimane relativamente accessibile anche su configurazioni con qualche anno dietro.

In Suicide Squad: Kill the Justice League, i giocatori assumeranno i ruoli di quattro membri della Suicide Squad: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, ogni personaggio possiede abilità e stili di combattimento unici, aggiungendo varietà al gameplay e incoraggiando la sperimentazione.

Le informazioni rilasciate sul nuovo Suicide Squad

La trama approfondisce gli eventi della trilogia di Batman Arkham, svelando cosa accade dopo la conclusione di Batman Arkham Knight e portando alla formazione della Justice League.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, l’ultimo capitolo della saga di Suicide Squad richiede un SSD con almeno 65 GB di spazio libero in ogni caso. Questo requisito non sorprende, dato che molti aspetti dei giochi moderni sfruttano le prestazioni degli unità a stato solido, rese ampiamente diffuse nel segmento mainstream per i loro prezzi.

Per giocare a una risoluzione di 1080p30, sarà necessario almeno un processore Intel Core i5-8400K o AMD Ryzen 5 1600, abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56. Per raggiungere i 60 fps, occorrerà un processore Intel Core i7-9700K o AMD Ryzen 7 5800X, insieme a una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT.

Considerando le informazioni emerse fino ad ora, sorgono alcune perplessità, specialmente riguardo alla scelta delle schede video. Le soluzioni AMD suggerite offrono dal 25% al 50% in più di prestazioni in media rispetto alle corrispondenti NVIDIA elencate nei requisiti. È evidente, dunque, che il gioco sembra preferire queste ultime, ma la ragione potrebbe risiedere nel supporto al ray tracing.

Le dinamiche di prestazioni reali per entrambe le schede video AMD e NVIDIA diventeranno chiare solo testando il gioco, quindi non ci resta che aspettare. La data di uscita è fissata per il 2 febbraio per gli utenti PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam, mentre coloro che procederanno utilizzando Epic Games Store dovranno aspettare il 5 marzo.