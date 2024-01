Il cuore di Londra prende vita in mattoncini con il recente annuncio ufficiale del set LEGO Cabina telefonica rossa di Londra #21347. Una magnifica riproduzione della celebre icona londinese. Il progetto, nato dall’ispirazione di John Cramp da Leicester, Inghilterra, ha attraversato il processo di selezione sulla piattaforma LEGO Ideas. Riuscendo a conquistare subito il sostegno degli appassionati prima di essere approvato per la produzione di massa.

Un’esperienza di costruzione realistica e dettagliata per tutti gli appassionati di LEGO

Questo nuovissimo set LEGO, composto da 1.460 mattoncini, si distingue per la sua incredibile fedeltà nella riproduzione della cabina telefonica K2. Collocata su un pezzo di marciapiede londinese, completa di piante fiorite, lampione tipico e recinzione con cartello stradale, questa creazione cattura l’autenticità della capitale inglese.

L’interno della cabina offre la possibilità di personalizzazione, consentendo di scegliere tra un combinatore a disco o un telefono in stile anni ’90, ciascuno con il proprio set di decorazioni adesive. Un tocco di magia è aggiunto con un mattoncino luminoso attivabile sul tetto, che illumina l’interno della cabina.

Un dettaglio intrigante è la recinzione, progettata non solo per l’estetica ma anche per fungere da supporto per lo smartphone. Il manuale di assemblaggio, pensato per un’esperienza “in solitaria”, include interviste al fan designer e dettagli storici sulla cabina telefonica.

Quando sarà possibile acquistarlo

Il set sarà disponibile dal 3 febbraio presso tutti gli Store italiani dell’omonimo brand, con un esclusivo accesso anticipato per gli iscritti al programma LEGO Insiders dal 1° febbraio. Il prezzo di 114,99€ offre non solo un’opportunità di costruzione coinvolgente ma anche la possibilità di guadagnare 862 punti Insiders. Con dimensioni di 31 cm in altezza, 19 cm in larghezza e 15 cm in profondità, questa creazione offre un’esperienza di costruzione e esposizione davvero magica per gli amanti di LEGO e appassionati della città di Londra.