Le offerte di rete fissa Vodafone nella tecnologia FWA 5G e 4G, notoriamente denominate Casa Wireless + e Casa Wireless + Convergente, continuano a offrire prezzi scontati per tutto il mese di gennaio 2024, partendo da 21,90 euro al mese.

Queste offerte Vodafone per la rete fissa includono chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, una connessione internet con traffico dati illimitato e un kit FWA (Indoor o Outdoor) che comprende un modem (Wi-Fi 5 per Outdoor o Wi-Fi 6 per Indoor).

Nei dettagli, le velocità massime raggiungibili sono di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload per il 5G, mentre per il 4G si possono ottenere fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Vodafone Casa Wireless + e Convergente

Grazie alle promozioni attuali, disponibili sia in negozio che online, le offerte Casa Wireless + e Casa Wireless + Convergente sono proposte rispettivamente a 24,90 euro al mese (anziché 27,90 euro al mese) e 21,90 euro al mese (anziché 24,90 euro al mese).

Inizialmente, tali sconti erano previsti solo fino al 30 settembre 2023 ma sono stati successivamente prorogati fino al 15 gennaio 2024. Attualmente, salvo ulteriori modifiche, le promozioni sono estese fino al 31 gennaio 2024.

Al termine di queste offerte scontate, presumibilmente dal 1° febbraio 2024, Vodafone potrebbe proporre le offerte Casa Wireless + a tutti i nuovi clienti, senza convergenza, al nuovo prezzo di 29,90 euro al mese (in precedenza 27,90 euro al mese). Per i clienti di rete mobile Vodafone, il prezzo delle offerte FWA 4G e 5G tornerà al precedente di 24,90 euro al mese.

Prezzi bloccati e nuovi costi

L’installazione delle offerte Vodafone FWA dipende dalla disponibilità della fibra FTTH. Le offerte FWA 5G sono attivabili dai clienti non coperti da Fibra FTTH e godono di priorità rispetto a FTTC, FWA 4G e ADSL. Sia in modalità Outdoor che Indoor, l’operatore determina la modalità di connessione in base alla distanza dall’antenna.

Dal 31 agosto 2023, il costo di attivazione delle offerte Vodafone Casa Wireless + è di 5 euro al mese per 24 mesi, già incluso nei prezzi mensili. Vi è inoltre un costo iniziale di attivazione una tantum di 39,90 euro addebitato nella prima fattura.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, i clienti possono optare per Vodafone Club mensile a 3,99 euro al mese o l’opzione “Fissi Internazionali senza limiti” a 5 euro al mese. Entrambe le offerte sono compatibili con i pacchetti Vodafone TV.

Giga illimitati e offerte aggiuntive per tutti

Le offerte Casa Wireless + includono Giga illimitati di traffico dati, ma con alcune limitazioni. Nel caso della versione 5G, il consumo mensile non dovrebbe superare i 1,25 Terabyte, mentre per la versione 4G il limite è di circa 700 Giga al mese. Al superamento di tali soglie, Vodafone si riserva il diritto di applicare limitazioni di velocità o la sostituzione con un altro piano, previa comunicazione al cliente.

In riflessione finale, mentre Vodafone continua a offrire soluzioni competitive per la connettività domestica, è essenziale che i consumatori comprendano appieno le condizioni e i limiti associati a tali offerte per evitare sorprese o disagi futuri. La trasparenza e la chiarezza delle informazioni sono fondamentali per garantire un’esperienza soddisfacente ai clienti.