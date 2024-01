Negli ultimi giorni, le informazioni riguardanti i tanto attesi Samsung Galaxy S24 hanno invaso la rete, fornendo agli appassionati del marchio e agli utenti interessati uno sguardo dettagliato sulle specifiche tecniche dei dispositivi. Accanto alle schede tecniche, sono state diffuse le prime immagini dei tre modelli: Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra. Questo ha suscitato un’enorme attesa e curiosità tra gli utenti che sono ansiosi di scoprire le nuove funzionalità e le prestazioni di questi dispositivi di fascia alta.

Nuovi dettagli sul Galaxy S24

Una delle rivelazioni più entusiasmanti riguarda la politica di aggiornamento dei Samsung Galaxy S24. Secondo un report esclusivo pubblicato da Android Headlines, i Galaxy S24 godranno di un supporto senza precedenti in termini di aggiornamenti software. La notizia sorprendente è che Samsung ha promesso ben sette anni di aggiornamenti per questi dispositivi, estendendo il supporto fino al 2031. Questa mossa segna un nuovo standard nell’industria, garantendo agli utenti una durata eccezionale per il loro investimento.

Non si tratta solo di aggiornamenti relativi alle patch di sicurezza, ma anche di aggiornamenti del sistema operativo Android. Considerando che i Galaxy S24 verranno lanciati con One UI 6.1 e Android 14 preinstallato, gli utenti possono aspettarsi di ricevere aggiornamenti fino ad Android 21, previsto per l’inizio della prossima decade. Questo livello di supporto a lungo termine è un’innovazione significativa e potrebbe stabilire un nuovo standard nel settore degli smartphone di fascia alta.

Non solo le notizie riguardano gli aggiornamenti software, ma anche l’introduzione dell’intelligenza artificiale (AI) nei Galaxy S24 ha catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia. L’AI di Samsung Galaxy S24 sarà denominata “Galaxy AI“. Secondo quanto trapelato però, sembra che alcune funzionalità legate all’AI potrebbero comportare costi aggiuntivi. Queste funzioni potrebbero essere associate all’editing avanzato di foto e video o alla generazione di immagini e testi.

Questa mossa di Samsung pone il marchio in una posizione di leadership nel mercato Android, paragonabile solo a Google. Infatti, già in ottobre, Google aveva annunciato una politica simile, promettendo sette anni di supporto software per i suoi dispositivi Pixel 8. È plausibile che la decisione di Google abbia influenzato Samsung a seguire questa strada, al fine di offrire agli utenti un’esperienza di utilizzo a lungo termine senza precedenti.