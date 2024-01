La passione dei giocatori per titoli come Assassin’s Creed II non si è esaurita nonostante la produzione Ubisoft abbia ormai oltre 14 anni sulle spalle. I fan si sono affezionati a una storia intrigante, un personaggio iconico e una location indimenticabile.

Consapevole della popolarità di Ezio Auditore, Ubisoft ha lanciato nel 2016 la Assassin’s Creed The Ezio Collection che racchiude tutti i capitoli dedicati all’Assassino fiorentino, inclusi i DLC. La collection, inoltre, aveva lo scopo di creare una sorta di versione remastered per svecchiare i titoli e permettere agli utenti di giocarci su console next-gen.

Tuttavia, gli appassionati sono rimasti delusi dalla qualità grafica, non sempre all’altezza delle aspettative. Ecco quindi che un modder indipendente ha deciso di mettersi alla prova per rendere giustizia al titolo.

Assassin’s Creed II ora supporta il ray tracing grazie al lavoro amatoriale fatto da un modder, questa è la vera versione Remastered!

Come mostrato su YouTube, l’utente Claimer ha modificato pesantemente la versione PC di Assassin’s Creed II. Le MOD installate hanno permesso di raggiungere una qualità visiva senza precedenti.

Il modder ha lavorato sull’illuminazione globale, sulle ombre, sull’occlusione ambientale, sugli shader e ha inserito il supporto al ray tracing. La somma di tutte queste impostazioni ha permesso di ottenere un mondo di gioco più realistico e un effetto visivo più intrigante grazie alle migliori luci ed ombre.

Assassin’s Creed II è solo il primo passo secondo Claimer. Il modder ha promesso di lavorare su tutti e tre i titoli presenti all’interno della Ezio Collection. Grazie a queste mod, Ezio Auditore potrà tornare a splendere su tutti i PC.