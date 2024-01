I rebus sono degli interessanti rompicapo che oltre a rappresentare una breve e divertente pausa dalle attività giornaliere, potrebbe non rivelarsi anche un interessante stimolo mentale, pronto a risvegliare la vostra mente dopo le festività e prepararla per le sfide che l’anno nuovo potrebbe portare.

Nello specifico questo particolare rebus è composto da lettere, disegni e un elemento matematico. Il vostro compito è abbinare questi vari elementi per scoprire la frase nascosta. Ma non è tutto. A differenza dei rebus più comuni, la combinazione di questi elementi segue un approccio non convenzionale, rendendo il tutto più complesso e meno immediato.

Solo dei veri esperti possono risolvere questo rebus

Il punto di partenza è quello di esplorare con attenzione tutte le lettere e i disegni presenti, cercando di unirli per formare una frase coerente. Questo non sarà un compito facile; è riservato agli esperti che sono gli unici in grado di superare la sfida.

Infatti, anche se alcune associazioni tra lettere e immagini sembrano intuitive, ci sono elementi che rendono questo rebus complesso. Si tratta di un rebus a scarto, il che significa che alcune lettere non vanno aggiunte, ma sottratte nella combinazione complessiva di lettere e immagini. Questa caratteristica insolita potrebbe rendere la soluzione quasi impossibile senza una consapevolezza preliminare.

E come se questo non rendesse già la sfida complicata, la soluzione coinvolge sia l’aggiunta che la sottrazione di lettere e immagini. Quindi, dopo le dovute anticipazioni, ora è arrivato il momento di provare a risolvere questo intricato enigma. Non fatevi scoraggiare dalla sua complessità, come già detto solo il 10% riesce a risolvere il rebus.

Se nonostante tutti i vostri sforzi, non siete riusciti a trovare la soluzione e siete curiosi di conoscerla ugualmente allora continuate a leggere, se invece siete ancora intenzionati a provare allora fermatevi subito per evitare spoiler indesiderati.

La soluzione a questo enigma è: “Nuova era dei metalli“. “Nuova” è composto aggiungendo la lettera N al disegno delle uova. “Era” è ottenuto sottraendo la lettera P dal disegno della pera, un passo che potrebbe sfuggire. “Dei” è già indicato, mentre “Metalli” è formato dal simbolo della frazione 1/2, rappresentante metà, al quale è stata rimossa l’accento dalla A, seguita dall’aggiunta delle lettere LLI.